Lo show ispirato alla serie di Garth Ennis sta per tornare...

Manca poco al debutto della seconda stagione di The Boys e a testimoniarlo è l’arrivo di un nuovo teaser trailer. Gli appassionati di questo titolo di Amazon Prime Video, basato sui fumetti di Garth Ennis, possono così rituffarsi nelle atmosfere caustiche di questo show. Il tutto in preparazione all’inizio della nuova stagione che avverrà il prossimo 4 settembre con i primi episodi sulla piattaforma.

Amazon rilascia un teaser trailer per la seconda stagione di The Boys

In questo ritorno sul piccolo schermo i Boys si trovano a dover scappare dalla legge. I Supes sono sulle loro tracce, pronti per dar loro la caccia e impedirgli di riunirsi per combattere la Vought. C’è un membro che manca alla squadra, ovver il leader de facto Butcher, che pare essere introvabile.

Dall’altra parte della barricata troviamo la giovane Starlight, che è alla ricerca di un nuovo ruolo nei Sette, il gruppo di eroi che subisce sempre di più il controllo da parte di Homelander. Tuttavia, questa posizione non è incontrastata, anzi. Nel team è entrata Stormfront, nuova eroina molto esperta di social media e pronta a tutto per soddisfare la propria ambizione. Un po’ come la Vought, che cerca di sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della Nazione a partire dalla minaccia dei Supervillain.

La seconda stagione di The Boys quindi riporterà tutti gli appassionati in quel complesso mondo creato da Garth Ennis e sviluppato ottimamente nello show. Una realtà in cui i supereroi sono reali, ma sono ben lontani dall’ideale che abbiamo conosciuto per anni nei fumetti. Una satira feroce e cruda, che ha conquistato un grandissimo numero di fan nella sua prima apparizione sulla piattaforma.

Cosa ne pensate di questo teaser trailer della seconda stagione di The Boys? Siete curiosi di rivedere tutti questi personaggi in azione? L’appuntamento con i primi tre episodi è per il 4 settembre!