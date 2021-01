The Boys: lo showrunner annuncia un episodio a luci rosse...

La terza stagione di The Boys presenterà un episodio intitolato Herogasm, un episodio “a luci rosse”. La conferma arriva direttamente dallo showrunner Eric Kripke che su Twitter ha scritto: “Fin dal primo giorno, tutti mi hanno sfidato a realizzare questo episodio. Prova superata bastardi!” L’immagine svela che l’episodio in questione sarà il sesto della stagione e vedrà alla scrittura Jessica Chou. Il titolo riprende quello del famoso spin-off del fumetto, composto da sei numeri ed è ambientato in una località isolata. Esattamente è ispirato al numero trenta e al numero trentuno della saga a fumetti. Seguendo lo stile dello show, i supereroi sono protagonisti di festini, orge e atti di violenza gratuita.

La terza stagione potrebbe avere tempi non lunghissimi

Intanto la seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video ha lasciato i fan curiosi di scoprire cosa accadrà dopo, e sembra che non dovremo aspettare a lungo per la terza stagione. Se Hughie potrebbe aver lasciato il team titolare nella polvere, Billy Butcher ha ancora un conto da regolare con tutti i sovrintendenti e il loro benefattore Vaught, ed è ansioso di tornare al lavoro. L’attore Karl Urban, tuttavia, è pronto ad approfittare del suo tempo libero prima che le riprese inizino tra pochi mesi. Urban ha pubblicato una nuova immagine sui social media che ha attirato l’attenzione, in quanto anticipa l’inizio della produzione della terza stagione di The Boys.

Lo showrunner Eric Kripke ha dichiarato che la scrittura della terza stagione era in corso poco dopo la fine della seconda. “In realtà stiamo scrivendo molto”, ha detto Kripke durante un’intervista con TheWrap. Creata da Kripke, e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys vede per protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty. Oltre a Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.