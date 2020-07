La seconda stagione di The Boys al Comic-Con @ Home...

In occasione del Comic-Con @ Home, la versione casalinga della fiera dei fumetti e del cinema di San Diego, è stata mostrata una clip esclusiva della stagione 2 di The Boys intitolata “La Balena” ( The Whale).

The Boys stagione 2

La clip mostra il team a bordo di un motosfcafo inseguito dal malvagio supereroe The Deep il quale, grazie ai suoi poteri, sta controllato una gigantesca balena. Tuttavia il tentativo di bloccare i “The Boys” non va a buon fine e dopo una violenta accelerata, il motoscafo finisce per sventrare il corpo della balena in un bagno di sangue.

La stagione 2 di The Boys quindi riporterà tutti gli appassionati in quel complesso mondo creato da Garth Ennis e sviluppato ottimamente nello show. Una realtà in cui i supereroi sono reali, ma sono ben lontani dall’ideale che abbiamo conosciuto per anni nei fumetti. Una satira feroce e cruda, che ha conquistato un grandissimo numero di fan nella sua prima apparizione sulla piattaforma.

I primi tre episodi della seconda stagione di The Boys saranno disponibile a partire dal prossimo 4 settembre. Per quando riguarda i successivi episodi, ecco le date da ricordarsi:

Episodio 4: 11 settembre 2020

11 settembre 2020 Episodio 5: 18 settembre 2020

18 settembre 2020 6: 25 settembre 2020

25 settembre 2020 Episodio 7: 2 ottobre 2020

2 ottobre 2020 Episodio 8 (finale di stagione): 9 ottobre 2020

