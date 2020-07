The Boys tornerà con una terza stagione

La terza stagione di The Boys si farà. Il successo della serie TV di Amazon Prime Video, ispirata alla serie a fumetti scritta da Garth Ennis, è stato grande fin da subito e così il rinnovo è garantito. Un approccio non dissimile da quanto avvenuto per la seconda stagione, che è stata confermata sempre in occasione del Comic-Con poco prima del debutto ufficiale dello show.

The Boys, la terza stagione arriverà presto

Al momento è difficile fare previsioni su quando potrebbero effettivamente arrivare sulla piattaforma i nuovi episodi. Lo showrunner Eric Kripke ha infatti commentato così la notizia:

“Amazon, in una mossa storica per espandere il proprio pubblico di ‘strani’ ha dato il via libera alla terza stagione di The Boys! Io e gli autori siamo già al lavoro nella writer’s room (virtuale) e siamo dispiaciuti di dire che il mondo ci ha dato fin troppo materiale. Speriamo di poter dare il via alle riprese all’inizio del 2021, ma questo dipende da un virus microscopico. [,,,] Seriamente, grazie a Sony, Amazon e ai fan. Adoriamo poter fare questo show e siamo esaltati all’idea di poter continuare“.

I primi episodi della prossima stagione di The Boys arriveranno il 4 settembre su Amazon Prime Video, per poi proseguire con una release settimanale. Se siete curiosi di scoprire cosa vi attende, potete vedere la prima clip dello show rilasciata proprio ieri durante il panel al [email protected].