The Boys: la terza stagione è già stata confermata?

La seconda stagione di The Boys di Amazon non ha ancora debuttato, ma la popolare serie potrebbe essere già stata rinnovata per la terza stagione. L’indiscrezione arriva da The Cinema Spot, che parla infatti di rinnovo certo per lo show. Oltre al rapporto sulla terza stagione, sono stati annotati anche i titoli degli episodi per la seconda stagione della serie.

I titoli , pubblicati in ordine sparso, sono: “The Big Ride”, “Preparazione e pianificazione adeguate”, “Niente di simile al mondo”, “Over The Hill con le spade di mille uomini”. Oltre a “We Gotta Go Now” , “The Bloody Doors Off”, “Butcher, Baker, Candlestick Maker”, “What I Know”.

Nella seconda stagione debutterà Stormfront

Lo showrunner Eric Kripke ha promesso una storia ancora più contorta nella seconda stagione. I lavori sono andati avanti nonostante la pandemia di coronavirus. Kripke ha rivelato, alla fine di marzo, che la serie era in post-produzione, anche se a distanza. Al momento non sappiamo molto su come si svilupperà la seconda stagione, ma è probabile che la serie riprenderà immediatamente dopo il cliffhanger con il quale si è conclusa la prima. Inoltre è stato anche confermato che la seconda stagione includerà il debutto di un nuovo eroe di nome Stormfront. Non conosciamo ancora la data di uscita, mentre ricordiamo che la prima è disponibile in streaming su Amazon.

The Boys è una serie televisiva statunitense ideata da Eric Kripke per conto di Amazon, basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. La serie è stata distribuita su Prime Video dal 26 luglio 2019. Amazon ha rinnovato la serie per una seconda stagione. Amazon ha distribuito la prima stagione della serie sulla propria piattaforma di streaming Prime Video a partire dal 26 luglio 2019.