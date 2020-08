The Boys: una stella dello show si propone come Wolverine per il MCU

Wolverine è uno dei personaggi Marvel più amati e iconici di sempre, sia nei fumetti che nei film. Il personaggio degli X-Men è stato interpretato in molti show dall’attore Hugh Jackman con l’ultimo nel 2017. Se molti hanno trovato il film come il perfetto saluto per il personaggio, alcuni fan vorrebbero vedere Jackman tornare. Cosa impossibile, visto che l’attore ha ammesso che non lo farà. Al suo posto potrebbe tuttavia subentrare l’attore di The Boys, Antony Starr, che si è detto interessato ad interpretare Wolverine.

Antony Starr di The Boys sogna Wolverine

Mark Salcido di Screengeek ha intervistato Antony Starr e Aya Cash prima dell’uscita della seconda stagione di The Boys. Ha allora chiesto all’attore quale personaggio Marvel X-Men sarebbe interessato ad interpretare; Starr ha detto: “Direi Wolverine!” Poi ha aggiunto che: “Jackman ha praticamente lasciato il segno”, ma “mai dire mai, amico, ma al momento, mi sto solo godendo quello che stiamo facendo qui”.

In seguito Antony Starr è stato più preciso: “Potrei essere tentato, ma sono solo felice di fare quello che sto facendo, fratello, e qualunque cosa accada, va bene”. Ma: “Apprezzo i fan, sai. Abbiamo un grande gruppo di fan e sono davvero entusiasti e appassionati, quindi adoro le loro idee e il loro supporto. Spero che apprezzino la seconda stagione di The Boys e sono entusiasta che abbiamo la possibilità di fare anche la terza stagione“. È stato detto che la Marvel sta cercando un giovane attore per il ruolo nel Marvel Cinematic Universe, quindi l’opzione Starr resta in bilico.