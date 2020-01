The Clock: l’anteprima del primo albo della miniserie

Oggi mercoledì 8 gennaio debutta nei comic book shop statunitensi il primo numero di The Clock, una nuova miniserie a fumetti pubblicata da Image Comics in collaborazione con Top Crow Production. Il team creativo dietro a questo progetto è formato da Matt Hawkins – sceneggiatore – e dall’artista e scrittrice Colleen Doran.

Ecco la cover art del primo dei quattro albi:

Per l’occasione, l’editore ha inoltre rilasciato alcune tavole di The Clock 1 in anteprima. Eccole qui:

The Clock: oltre l’anteprima, anche la sinossi

Nel giro di tre settimane, centinaia di milioni di persone contraggono il cancro. La proliferazione della malattia, apparentemente avvenuta a causa un focolaio virale, accade su vasta scala e colpisce soggetti almeno all’apparenza sani. Il protagonista dell’opera è un ricercatore. Dopo aver visto morire la propria moglie a causa della malattia, cercherà in tutti i modi di porre fine a questa moria collettiva che potrebbe, tra i tanti possibili scenari, portare il mondo in un nuovo e spietato conflitto mondiale senza precedenti. A mettere pressione al ricercatore, la figlia ammalata.

La miniserie a fumetti The Clock sarà pubblicata a cadenza mensile. Il secondo e il terzo volume debutteranno rispettivamente nelle fumetterie americane il 12 febbraio e il 18 marzo 2020. Non è ancora stata annunciata la data d’uscita del quarto e ultimo albo.

Hawkins e Doran: i due autori

Matt Hawkins è uno sceneggiatore di Image Comics di vecchia data. Tra i suoi lavori più celebri troviamo Warframe, Cyber Force, Postal, The Tithe. Dal 1998, Hawkins è inoltre presidente e Chief Operating Officer di Top Cow Production. Colleen Doran, invece, è un’artista e scrittrice statunitense celebre per aver illustrato opere di veri e propri big del settore, tra i quali anche Warren Ellis, Joe R. Lansdale, Neil Gaiman e Alan Moore. Big Nemo, Wonder Woman 750 e Sandman sono solo alcune delle opere a cui ha lavorato finora.