The Clone Wars: Disney+ elenca i 20 episodi più importanti

Su Disney+ il 21 febbraio sbarcheranno settima e ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars. La piattaforma streaming ha ridotto gli oltre 100 episodi in 20 “essenziali”. Gli unici episodi che compaiono in entrambe le liste sono “ARC Troopers”, “The Gathering” e “The Wrong Jedi”. Ricordiamo che in Italia Disney+ ha deciso di anticipare di una settimana l’arrivo di Disney Plus. Non è più fissato per il 31 marzo: la piattaforma di video on demand arriva martedì 24 marzo 2020. Il debutto ufficiale è avvenuto martedì 12 novembre 2019, data in cui il servizio è stato reso disponibile agli abbonati in un numero selezionato di Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi.

The Clone Wars, ecco gli episodi essenziali

Questi i 20 episodi “essenziali” scelti dalla piattaforma streaming Disney+ .

1 × 01: Agguato

1 × 05: Rookies.

2 × 05: Atterraggio a Point Rain

2 × 06: Fabbrica di armi

2 × 07: Legacy of Terror

2 × 08: Brain Invaders

2 × 12: La trama di Mandalore

2 × 13: Voyage of Temptation

3 × 02: Arc Troopers

4 × 21: Fratelli

4 × 22: Vendetta

5 × 06: The Gathering

5 × 01: Revival

5 × 14: Eminenza

5 × 15: Sfumature della ragione

5 × 16: The Lawless

5 × 17: Sabotaggio

5 × 18: I Jedi che sapevano troppo

5 × 19: Per catturare uno Jedi

5 × 20: The Wrong Jedi.

Ricordiamo che Star Wars: The Clone Wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation. In Italia la serie è andata in onda sul canale a pagamento Cartoon Network a partire dal 13 febbraio 2009. La serie si colloca cronologicamente tra i film prequel L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Il tutto ricoprendo un periodo di tre anni, ed è stata preceduta da un film omonimo uscito nei cinema americani il 15 agosto 2008, e in Italia il 19 settembre dello stesso anno.

Il character designer Kilian Plunkett e gli altri artisti si basarono sui modelli dei personaggi in 3D sul design e sull’animazione della serie del 2003 per creare i nuovi personaggi, le creature e i pianeti del nuovo show. I maggiori dubbi da parte del pubblico sulla nuova serie riguardano proprio l’aspetto dell’animazione.