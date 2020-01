The Clone Wars: online il trailer dell’attesa stagione finale!

Disney ha pubblicato un nuovo trailer per l’imminente settima e ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars. Insieme al trailer che potete osservare in testa alla notizia, è stato anche diffuso il poster ufficiale della stagione sul profilo Twitter della serie.

Il trailer mostra i personaggi protagonisti della serie ambientata tra gli eventi dei lungometraggi de L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith tra cui Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ashoka Tano e Darth Maul. Le storie della serie animata di successo raggiungono una conclusione con quello che sembra uno scontro finale tra Ashoka Tano e Darth Maul.

Dave Filoni, direttore della serie, ha affermato: “La serie concluderà la storia che George Lucas e io abbiamo iniziato insieme. Potrebbero esserci storie successive con protagonisti alcuni dei personaggi che abbiamo visto in Clone Wars. Aver scritto e diretto gli ultimi quattro episodi dello show per me, che ho diretto anche La guerra dei Cloni, significa aver dato a giusta conclusione a un progetto che io stesso avevo iniziato.”

L’arrivo di Star Wars: The Clone Wars su Disney +

Nonostante l’enorme successo di pubblico e di critica, Star Wars: The Clone Wars ha subito un brusco arresto dopo la quinta stagione dopo la quale la serie tv era stata cancellata. La decisione fu presa da Disney per ridurre gli alti costi di produzione e dedicarli a nuovi prodotti come Star Wars Rebels. Il franchise è stato però recuperato da Netflix che ha prodotto una sesta stagione conosciuta oggi come “gli Episodi Perduti”.

Con l’avvento negli stati uniti della piattaforma streaming Disney+, la serie è tornata in casa Disney e si appresta a concludersi con una settima sfolgorante stagione. The Clone Wars debutterà infatti sulla piattaforma a partire dal 21 febbraio 2020. I fan di guerre stellari italiani, dovranno aspettare invece il 24 Marzo, data che annuncerà l’arrivo di Disney+ in Italia.

Non ci resta che aspettare il 24 marzo per godere dell’ultima stagione di questa avvincente serie animata.