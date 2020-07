The Conjuring 3 rinviato: ecco la nuova data d’uscita

The Conjuring: The Devil Made Me Do It, terzo capitolo della saga, è l’ultimo titolo del 2020 ad essere rinviato a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19) in corso. Precedentemente collocato per un’uscita l’11 settembre, lo show arriverà ora il 4 giugno 2021, secondo Variety. Questo porta The Devil Made Me Do It nella stessa finestra del suo predecessore diretto, The Conjuring 2, che è stato presentato per la prima volta nel 2016. Il rinvio di The Conjuring 3 è dovuto al fatto che il film horror non è in grado di completare la fotografia aggiuntiva. La produzione originariamente era prevista per aprile ma non è mai avvenuta a causa di COVID-19. Senza il suo periodo di riprese, The Devil Made Me Do It non sarebbe stato pronto in tempo per la sua data di uscita originale.

Lo show uscirà il 4 giugno 2021

The Conjuring: The Devil Made Me Do It vedrà il ritorno di Vera Farmiga e Patrick Wilson come investigatori paranormali nei panni rispettivamente di Lorraine ed Ed Warren. Sterling Jerins riprenderà il ruolo di figlia di Warrens, Judy. The Devil Made Me Do It si basa sul processo per omicidio del 1981 di Arne Cheyenne Johnson. Un caso che fece storia, soprattutto in tribunale, quando un uomo accusato di omicidio, tentò di impugnare la sua possessione demoniaca come difesa. Una situazione che all’epoca sconvolse i veri Ed e Lorraine Warren. The Conjuring 3 è diretto da Michael Chaves e vede anche la partecipazione di Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Sarà presentato in anteprima nelle sale il 4 giugno 2021.

Ricordiamo che L’evocazione – The Conjuring (The Conjuring) è un film del 2013 e fu diretto da James Wan. Si tratta di un horror soprannaturale basato sui fatti riportati dalla coppia di ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, le cui esperienze in precedenza avevano già ispirato film come Amityville Horror e The Haunting in Connecticut.