The Croods 2: ecco l’atteso primo trailer

Dopo una serie di lunghi ritardi nella produzione, l’uscita di The Croods: A New Age è ufficialmente prevista a novembre. La Universal Pictures ha rilasciato un nuovo trailer per il sequel, che segue i Crood mentre affronta la sua più grande minaccia: una famiglia più evoluta chiamata Bettermans.

Il Cast

Nicolas Cage, Emma Stone e Ryan Reynolds tornano per il film, che arriva sette anni dopo il primo. Il cast vocale di The Croods 2 comprenderà anche Catherine Keener, Clark Duke, Randy Thom, Cloris Leachman, Leslie Mann (Blockers), che vestirà i panni di Hope Betterman, Peter Dinklage (Game of Thrones) nel ruolo di Phil Betterman e Kelly Marie Tran (Star Wars: Episodio VIII-The Last Jedi) nel ruolo della giovane Dawn Betterman.

I Crood incontrano una nuova famiglia

Quando i Crood hanno finalmente lasciato la loro caverna nel primo film, non avevano la più pallida idea di cosa sarebbe accaduto nel deserto preistorico. Mentre si mettono alla ricerca di un posto da chiamare casa, si imbattono in un giardino diverso da qualsiasi cosa abbiano mai incontrato. Il giardino ospita i Betterman, composti da Hope (Leslie Mann), Phil (Peter Dinklage) e l’adolescente Dawn (Kelly Marie-Tran). I Crood si trasferiscono con i Betterman nella speranza di un’esistenza pacifica, ma presto imparano quanto i loro rispettivi stili di vita siano in conflitto.

La strada per l’uscita di The Croods 2 è stata tortuosa. Il film è stato completamente cancellato quando la Universal Pictures ha acquisito la DreamWorks Animation nel 2016. Dopo alcune rivisitazioni, tuttavia, il sequel è stato ripreso e spostato nella fase di produzione. I giovani fan dei primi Croods sono molto più grandi adesso, ma non mancano mai i bambini che si entusiasmano per un film animato audace e colorato. Basta guardare Trolls World Tour. The Croods: A New Age uscirà il 25 novembre. Considerando lo stato attuale delle sale cinematografiche, non sarebbe uno shock se la Universal inserisse il sequel su Premium VOD.