The Crown 5 chiuderà la serie, svelata l’ultima Regina Elisabetta!

La stagione 5 di The Crown sarà l’ultima per l’apprezzato show Netflix incentrato sulla storia della Regina Elisabetta. Un progetto che ha raccolto un’ottima accoglienza sia da parte della critica che del pubblico, che mostra nel profondo la vita di una delle figure più importanti del nostro secolo. La conclusione di questa serie sarà sicuramente un momento dolceamaro per i suoi moltissimi fan.

The Crown 5, Imelda Staunton sarà l’ultima Regina Elisabetta

Una delle caratteristiche più originali di The Crown è il suo cast che periodicamente si rinnova in toto. Dovendo infatti trattare un arco temporale decisamente lungo, la serie ha scelto di affrontarlo con dei brevi salti temporali tra una stagione e l’altra con gli attori che si passano il testimone nei panni dei diversi personaggi.

A interpretare per prima la Regina Elisabetta è stata Claire Foy, celebratissima. Nella recente terza stagione dello show i fan hanno assistito al debutto di Olivia Colman nel ruolo, che riprenderà anche nei prossimi episodi. Successivamente per il gran finale, dovrà passare la parte a Imelda Staunton. Sarà infatti lei a interpretare la Regina Elisabetta nella stagione 5 di The Crown come già alcuni rumor avevano suggerito negli ultimi mesi. Proprio quest’ultima ha commentato così l’annuncio di Netflix:

“Come attrice è stata una gioia vedere come sia Claire Foy che Olivia Colman abbiano portato qualcosa di speciale e unico alle sceneggiature di Peter Morgan. Sono genuinamente onorata di unirmi a un team creativo così eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione“.

Parlando del fatto che la serie finisca invece, lo sceneggiatore e creatore del progetto Peter Morgan ha svelato che inizialmente pensava di continuare almeno fino a sei stagioni. Tuttavia, recentemente ha cambiato idea:

“Ora che abbiamo iniziato a lavorare sulle storie per la stagione 5 mi è chiaro che questo è il momento e il luogo adatto per fermarci“.