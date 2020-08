The Crown: Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo

The Crown ha trovato il suo nuovo principe: il veterano di Game of Thrones Jonathan Pryce interpreterà il marito della Regina Elisabetta II, il Principe Filippo, nella quinta e sesta stagione del dramma Netflix. Pryce prende il posto di Tobias Menzies, che ha interpretato il ruolo nella terza stagione dello scorso anno e tornerà nei panni di Philip al fianco di Olivia Colman nella prossima stagione 4, che uscirà su Netflix entro la fine dell’anno. Ricordiamo che Menzies ha sostituito Matt Smith, che ha interpretato Philip al fianco di Claire Foy nelle prime due stagioni di The Crown. Pryce si unisce a Imelda Staunton, che interpreterà Elizabeth, e Lesley Manville, che assumerà il ruolo della principessa Margaret, nella quinta e sesta stagione del dramma.

La sesta stagione annunciata a sorpresa

Netflix ha originariamente annunciato che The Crown sarebbe terminato dopo cinque stagioni. I progetti sono poi cambiati ed è stata confermata una sesta stagione a luglio. La quinta, che segnerà il debutto di Pryce insieme a Staunton e Manville, non sarà presentata in anteprima fino al 2022. Meglio conosciuto per il suo lavoro in film come il Brasile, Glengarry Glen Ross e The Two Popes – che gli è valso una nomination all’Oscar all’inizio di quest’anno – Pryce ha anche interpretato il leader religioso fanatico High Sparrow in Game of Thrones della HBO, apparendo in 12 episodi nelle stagioni 5 e 6. I suoi altri crediti televisivi includono Taboo, Wolf Hall e Return to Cranford.

The Crown è una serie televisiva britannica e statunitense di genere storico drammatico. Creata e principalmente scritta da Peter Morgan e prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix. La serie è incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica. La serie è stata acclamata dalla critica sin dal suo esordio. Complessivamente, la serie vanta numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe e otto Premi Emmy.