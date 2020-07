The Crown, Netflix ci ripensa: la sesta stagione si farà!...

Il regno della regina Elisabetta II non è terminato. Grazie al creatore/produttore esecutivo di The Crown Peter Morgan il dramma storico di Netflix continuerà per una sesta stagione. Morgan ha infatti cambiato idea sul finale della quinta stagione e ha svelato: “Quando abbiamo iniziato a discutere le trame della quinta stagione, è diventato presto chiaro che, per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia, dovevamo ritornare al piano originale e fare sei stagioni”. Per poi aggiungere: “Per essere chiari, la sesta stagione non ci avvicinerà ulteriormente ai nostri giorni, ci consentirà semplicemente di coprire lo stesso arco storico ma in modo più dettagliato“.

Il commento di Cindy Holland

Secondo l’EP, la sesta stagione non avvicinerà la cronologia della storia ai giorni nostri, ma consentirà alla serie di esplorare lo stesso periodo di tempo in modo più dettagliato. Una retromarcia clamorosa quindi per The Crown visto che solo sei mesi fa Netflix ha annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima. Cindy Holland, vicepresidente dei contenuti originali di Netflix, ha inoltre aggiunto: “The Crown continua a alzare l’asticella ad ogni nuova stagione. Non vediamo l’ora che il pubblico veda la prossima quarta stagione e siamo orgogliosi di dare sostegno a Peter, al cast e alla troupe fenomenali per la sesta e ultima stagione”.

The Crown è una serie televisiva britannica e statunitense di genere storico drammatico, creata e principalmente scritta da Peter Morgan e prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix. La serie è incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica. La serie è stata acclamata dalla critica sin dal suo esordio. Complessivamente, la serie vanta numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe e otto Premi Emmy.