The Dragon Prince: annunciate quattro nuove stagioni

Uno degli annunci a sorpresa durante il Comic-Con @Home riguarda il grande successo di Netflix The Dragon Prince. È infatti arrivato il rinnovo non per una ma per altre quattro stagioni. Tutto ciò permetterà a Ehas e Richmond di realizzare la loro visione creativa. La serie animata originale Wonderstorm continuerà quindi a raccontare la storia della sua saga nel prossimo futuro. Ognuna di queste quattro nuove stagioni avrà una durata di nove episodi ciascuna. Al momento, sono disponibili su Netflix le prime tre stagioni, con l’ultima uscita lo scorso novembre.

La sinossi di Netflix

Questa la sinossi di Netflix Italia di The Dragon Prince: “Una straordinaria scoperta spinge due principi umani e un elfo assassino a unire le forze nell’epica impresa di portare la pace tra le loro nazioni belligeranti”. La serie, ambientata in un mondo immaginario, racconta il viaggio dei due fratellastri Callum ed Ezran insieme ad un’elfa di nome Rayla. Il loro obiettivo è quello di restituire un uovo appartenente al re dei draghi e impedire lo scontro tra uomini ed elfi. La prima stagione, rilasciata il 14 settembre 2018, e la seconda stagione il 15 febbraio 2019. Una terza stagione, confermata nel marzo 2019, è pubblicata il 22 novembre 2019. Un videogioco basato sulla serie è in sviluppo.

Il finale della seconda stagione ha subito una modifica rispetto al piano originale per rimanere fedeli a ciò che i personaggi avrebbero scelto. Secondo Ehasz, uno degli obiettivi fondamentali del team creativo riguardo a Il principe dei draghi è “di rappresentare un mondo fantastico che si sente più vario e rappresentativo di mondi e storie fantasy che abbiamo visto in passato”. Nella serie un effetto di Cel-shading e una frequenza di fotogrammi ridotta vengono applicate per rendere l’azione simile all’animazione bidimensionale tradizionale.