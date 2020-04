Un fumetto racconterà The Dragon Prince tra una stagione e l’altra

I fan dello show sapranno come passare il tempo in attesa dei nuovi episodi

Tra i tanti show animati lanciati da Netflix, spicca The Dragon Prince. Lo show, ha conquistato nel corso del tempo un più che discreto seguito di appassionati, che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Questi però non arriveranno ancora per diverso tempo, ma fortunatamente la nona arte arriva in soccorso. Presto infatti arriverà un fumetto dedicato a The Dragon Prince, che racconterà qualcosa di nuovo agli appassionati.

The Dragon Prince, nel fumetto gli eventi dopo la terza stagione

Questo volume infatti non è un semplice tie-in, che racconti delle avventure non troppo legate al prodotto di partenza, ma qualcosa di più. L’idea è realizzare una vera e propria aggiunta al canone della serie TV, con una storia che si colleghi agli eventi futuri. Anche per questo motivo, il volume non si ambienterà nel passato, ma supererà il racconto dello show, collocandosi tra la terza stagione appena conclusa e la quarta in arrivo il prossimo anno.

I fan che non vedono quindi l’ora di scoprire i nuovi episodi potranno alleggerire l’attesa scoprendo questo fumetto di The Dragon Prince. Non è esattamente come una nuova stagione, ma gli appassionati sapranno apprezzarlo. A scrivere il volume sarà Peter Warman, accompagnato ai disegni da Xanthe Bouma. Il suo debutto sugli scaffali è previsto per il prossimo settembre.

Non è l’unico progetto extra-serie annunciato per questo mondo. A giugno arriverà infatti The Dragon Prince: Book 1: Moon, un romanzo dedicato al pubblico young adult realizzato da Aaron Ehasz e Melanie McGanney Ehasz. Successivamente, dopo la quarta stagione arriverà un nuovo volume a fumetti che, presumibilmente, guiderà gli appassionati alla scoperta della quinta.