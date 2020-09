The Falcon and the Winter Soldier arriverà nel 2021

La serie dei Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier sarà presentata in anteprima su Disney+ nel 2021, secondo un elenco recentemente aggiornato dal servizio di streaming. L’uscita della serie, che ha presentato il primo trailer durante il Super Bowl LIV a febbraio, era inizialmente prevista per l’autunno 2020. Il tutto prima che la pandemia COVID-19 costringesse la Marvel a interrompere la produzione. WandaVision, che riunisce le star di Avengers Elizabeth Olsen e Paul Bettany in una realtà influenzata dalle sitcom classiche, sarà la prima serie dei Marvel Studios rilasciata su Disney+.

Le riprese sono ripartire solo di recente

I fan della Marvel si aspettavano l’uscita nel 2020 quando una pubblicità andata in onda durante gli Emmy Awards indicava The Falcon Winter Soldier come “in arrivo”. Le riprese della serie diretta da Kari Skogland sono ripartite solo di recente ad Atlanta, in Georgia, con le star Anthony Mackie e Sebastian Stan. Nella serie di sei episodi che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dove un pensionato Steve Rogers (Chris Evans) ha consegnato lo scudo a stelle di Captain America a Sam Wilson (Mackie), i “nemici” Wilson e Bucky Barnes (Stan ) fanno squadra in un’avventura globale. Interpretato anche da Emily VanCamp e Daniel Brühl di Captain America: Civil War, così come il nuovo arrivato del Marvel Cinematic Universe Wyatt Russell, The Falcon and the Winter Soldier sarà presentato in anteprima nel 2021 su Disney+.

In un episodio del suo podcast, a giugno, sul Murphy’s Law, Charles Murphy ha lasciato intendere che entrambi i protagonisti dello show saranno in situazioni diverse entro la fine della prima stagione, tanto che in vista di una seconda stagione, il titolo dello show potrebbe cambiare. “Uscendo dalla prima stagione, [Bucky Barnes e Sam Wilson] avranno attraversato qualcosa di traumatico tanto da essere diversi”, ha spiegato Murphy. “Ad un certo punto c’era sicuramente un piano per una seconda stagione. Se avessero avuto la seconda stagione, non si chiamerebbe The Falcon and the Winter Soldier Stagione 2, ma avrebbe un altro nome, collegato tematicamente a qualcos’altro”.