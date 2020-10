In The Falcon and Winter Soldier torneranno personaggi dei primi film

The Falcon e The Winter Soldier potrebbe avere più sorprese in serbo di quanto i fan della Marvel si aspettano. La prima serie Disney+ originariamente pianificata dai Marvel Studios, che al momento non ha una data per la premiere, scaverà in profondità nel canone del Marvel Cinematic Universe e porterà alcuni personaggi dei suoi primi giorni nello show. Certi sono già stati rivelati come protagonisti della serie, ma lo scrittore della serie Derek Kolstad ha recentemente parlato della storia di The Falcon e The Winter Soldier e ha rivelato dettagli entusiasmanti sui suoi legami con l’MCU. “Quello che dirò è che ci sono personaggi dei primi film Marvel che stanno tornando”, ha detto Kolstad nel podcast Script Apart. “Li stiamo stratificando e reinventando in un modo che cambierà la struttura narrativa”.

Rivelati già alcuni personaggi

In precedenza è stato rivelato che Batroc sarebbe tornato da Captain America: The Winter Soldier dopo un piccolo ruolo nel secondo film di Cap. Il barone Zemo tornerà anche dopo aver prestato servizio come cattivo in Captain America: Civil War della Fase 3. Tuttavia, quello de “i primi film Marvel” è un pensiero interessante. Stiamo parlando dei personaggi secondari di Captain America: The First Avenger? Elon Musk potrebbe riprendere il suo ruolo di se stesso da Iron Man 2? Il reporter di Vanity Fair scriverà una storia su Bucky Barnes e il suo arco di redenzione? Ma, seriamente, chi dalla Fase 1 dell’MCU potrebbe tornare e svolgere un ruolo importante?

Forse è ora che Samuel Sterns compia il suo destino di diventare Il leader di Justin Hammer e cerchi ancora una volta di riempire il vuoto tecnologico del mondo, con l’assenza di Tony Stark? In definitiva, la serie si concentrerà su due personaggi che sono stati annunciati come ruoli secondari in ogni apparizione fatta finora. The Falcon and The Winter Soldier non ha ancora una data di uscita. Inizialmente era previsto il debutto nell’agosto del 2020, ma ora si parla del 2021 sul servizio di streaming Disney+.