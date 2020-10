The Flash: ci sarà anche Wonder Woman nel film?

Il film The Flash sta gradualmente iniziando a decollare. L’uscita nelle sale continuerà la narrazione della versione di Ezra Miller di Barry Allen/The Flash, presentato al pubblico per la prima volta in Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League. Barry non sarà solo nella sua avventura, ma ci saranno anche due iterazioni di Batman, interpretate da Michael Keaton e Ben Affleck. Secondo un nuovo rapporto di The Illuminerdi, un altro membro della Justice League del DCEU potrebbe finire per unirsi al film. Il loro rapporto indica che Gal Gadot è stata corteggiata per riprendere il suo ruolo di Diana Prince/Wonder Woman in The Flash, in quello che viene definito “un piccolo ruolo secondario”.

Una indiscrezione che ha esaltato i fan

Anche se questa non è affatto una conferma che Wonder Woman di Gadot potrebbe finire nel film The Flash, l’idea della sua potenziale apparizione nel film ecciterà sicuramente i fan. Soprattutto se si tiene conto dell’indiscrezione che vuole il film ispirato a Flashpoint. In quella trama, le versioni alternative di Wonder Woman e Aquaman sono state ritratte come leader guerrieri che guidano i rispettivi eserciti di Themysciran e Atlantide in una guerra tra loro. I fan si sono chiesti per anni se fosse possibile vedere questo arco narrativo di Wonder Woman/Aquaman in live-action.

In ogni caso, The Flash dovrebbe essere una versione imprevedibile e non convenzionale del mito dello speedster della DC Comics, che sarà diretto dal direttore IT Andy Muschietti con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey. La lavorazione di The Flash comincerà nel marzo del 2021, ma la data è potrebbe cambiare a causa dell’emergenza Covid-19. L’uscita è attesa per il 3 giugno 2022 nelle sale americane.