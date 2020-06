The Floor Is Lava: arriva un game show su Netflix...

Netflix ha rilasciato il trailer del game show The Floor is Lava. Come viene mostrato nel filmato, il gioco vedrà sfidarsi diversi team, i cui componenti dovranno far in modo di raggiungere la porta della salvezza attraversando la stanza. Tutta la camera è inondata da un liquido rosso, ‘la lava’. Ogni partecipante, arrampicandosi su divani, mezzi di fortuna, sedie e altro, dovrà riuscire a non cadere con tutto il corpo nella lava, una sorta di acqua tinta di rosso. Netflix presenta ufficialmente il prossimo game show così: “Le squadre competono per navigare nelle stanze inondate di lava saltando sulle sedie, appesi alle tende e dondolando dai candelieri. Sì, davvero”.

Ecco il trailer:

La lava challenge si è diffusa nel 2017

The Floor is Lava sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 19 Giugno. Alla fine è previsto un premio per la squadra che riuscirà a portare a termine la sfida e vincere. Non sono stati svelati molti dettagli riguardo questa serie tv. Sappiamo però che si ispira al gioco “The floor is lava“, che ha conquistato tantissimi ragazzi. La lava challenge si è diffusa a macchia d’olio dal 2017 e decine di utenti si sono riversati su Youtube per immortalare le loro particolari imprese per evitare di morire bruciati da un finto fiume di lava incandescente.

L’attività è citata anche nel playset Inside Out per il videogioco Disney Infinity 3.0. Esiste almeno una sequenza in cui il giocatore deve condurre una qualsiasi delle cinque emozioni di Riley per attraversare il lago di lava, anche se la rabbia può tranquillamente attraversarla senza ferirsi. Nel 2016, Klei Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un adattamento dei videogiochi dell’attività, intitolato Hot Lava. Ketchapp ha rilasciato un adattamento ufficiale del gioco per dispositivi mobili nell’estate del 2017, intitolato The Floor is Lava.