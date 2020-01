The French Dispatch, svelata la data di uscita del film di Wes Anderson

The French Dispatch ha una data di uscita ufficiale. Il nuovo film diretto da Wes Anderson, come svelato da Searchlight Pictures, esordirà il 24 luglio 2020. Il progetto potrebbe forse essere presentato al Festival di Cannes, in programma a maggio, anticipando di qualche mese l’uscita nelle sale americane.

Questa la sinossi ufficiale dello show: “The French Dispatch è una lettera d’amore ai giornalisti. Ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo”. Con l’obiettivo di: “Portare in vita una serie di storie pubblicate nel magazine”.

The French Dispatch, un cast importante

Il regista aveva svelato che al centro della storia di The French Dispatch ci sarà un giornalista americano che vive in Francia. In seguito crea la propria rivista, lottando per scrivere ciò che desidera. Le riprese sono durate sei mesi e il budget è stato di 25 milioni di dollari. Il cast è di altissimo livello. Protagonisti saranno infatti: Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton. Oltre a Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray. Sullo schermo dovrebbero inoltre apparire Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet. Insieme a Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.

Al contrario di quanto riportato nei mesi scorsi, la quattro volte nominata all’Oscar Saoirse Ronan non farà parte del cast. Le riprese principali sono iniziate a novembre 2018, nella città di Angoulême (sud-ovest della Francia) e sono terminate a marzo 2019. Riguardo il regista del film nel 2015 ha disegnato il Bar Luce della Fondazione Prada a Milano, in Largo Isarco 2. Con gli arredi che ricordano la cultura popolare e l’estetica dell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta. Nel 2018, realizza L’isola dei cani, il suo secondo film d’animazione interamente girato con la tecnica dello stop-motion.