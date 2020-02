The French Dispatch, online il primo trailer del film di Wes Anderson

Finalmente ci siamo. Dopo il primo poster pubblicato nella serata di ieri, The French Dispatch si è mostrato con il suo primo trailer. I fan di Wes Anderson possono quindi avere un primo verso assaggio di ciò che li attenderà nella nuova pellicola dell’amato regista. Potete vedere le prime immagini in questione subito qui sotto.

The French Dispatch, trailer online per il nuovo film di Wes Anderson

Un titolo che, come da tradizione per il regista, presenta un cast davvero di primo livello. Anzi, nonostante gli attori che collaborano con questo autore siano sempre molti e di grande importanza, forse qui si è davvero andati oltre. Le stelle che prenderanno parte al film (e di cui possiamo già vedere qualcosa in questo trailer) sono davvero numerose.

I nomi di primo piano del panorama hollywoodiano sono talmente tanti che raccoglierli tutti in un’unica lista è difficile. In The French Dispatch vedremo infatti giovani star come Timothée Chalamet e Saoirse Ronan affiancate da figure molto più affermate come Benicio Del Toro, Adrien Brody, Christoph Waltz, Tilda Swinton e Willem Dafoe.

E ancora, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Stephen Park, Edward Norton, Elizabeth Moss, Jason Schwartzman, Léa Seydoux, Anjelica Huston… Non mancheranno ovviamente i più tradizionali collaboratori di Wes Anderson a partire da Bill Murray e Owen Wilson, storicamente legati all’autore americano.

Stando alle informazioni disponibili al momento, The French Dispatch si incentrerà sul mondo del giornalismo. Tutto si ambienterà in una città fittizia che ospita una sede distaccata di una testata americana. Sarà interessante scoprire come si evolverà la storia a partire da queste premesse.

Cosa ne dite? Come vi sembra questo primo trailer di The French Dispatch? Siete già in attesa spasmodica per il nuovo film di Wes Anderson?

The French Dispatch farà il proprio debutto nelle sale statunitensi il prossimo 24 luglio.