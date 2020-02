The Green Knight: Dev Patel nel trailer del film

Grande successo per il trailer ‘The Green Knight’ grazie soprattutto ad un impatto visivo notevole e un immaginario fantasy molto particolare. Il protagonista è Dev Patel, regia e sceneggiatura sono di David Lowery, mentre lo spunto narrativo di partenza è legato al ciclo di Re Artù. La trama è un adattamento di ‘Sir Gawain And The Green Knight’, poema del XIV secolo che racconta l’avventura del nipote di Re Artù. Parliamo di Sir Gawain, inviato a confrontarsi con il Re Verde. Lungo la strada dovrà superare una serie di sfide che verranno accompagnate da creature fantastiche, avversari e alleati.

Nel cast nomi importanti

Nel cast, accanto al protagonista Dev Patel, ci sono anche altri volti molto popolari. Come quelli di Joel Edgerton, Barry Keoghan, Alicia Vikander e Sean Harris. Regia e sceneggiatura sono invece di David Lowery. Ancora non è stata comunicata la data d’uscita nelle sale cinematografiche italiane dello show. Le riprese sono cominciate nel marzo del 2019 agli Ardmore Studios di Bray, Irlanda. Weta Digital si è occupata degli effetti speciali della pellicola. The Green Knight debutterà negli USA il 29 maggio, data che potrebbe portare ad una presenza del film al Festival di Cannes. La A24, la società di produzione indipendente degli Stati Uniti, promette quindi un altro titolo importante dopo quelli di The VVitch, Midsommar e Diamanti Grezzi.

Il film è ispirato in parte a Sir Gawain e il Cavaliere Verde, un romanzo cavalleresco scritto in medio inglese e risalente al tardo XIV secolo e appartenente al Ciclo Arturiano. L’avventura, ad oggi nota soprattutto per alcuni saggi di critica pubblicati da J.R.R. Tolkien. Sir Gawain e il Cavaliere Verde o Sir Galvano e il Cavaliere Verde è un romanzo cavalleresco allitterativo scritto in medio inglese e risalente al tardo XIV secolo narrante un’avventura di Galvano, un cavaliere appartenente alla Tavola Rotonda.