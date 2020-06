The Handmaid’s Tale: la quarta stagione rinviata al 2021

La prossima stagione di The Handmaid’s Tale di Hulu è stata rinviata al 2021 dopo i ritardi causati dal COVID-19. La quarta stagione dell’adattamento televisivo del romanzo di Margaret Atwood era inizialmente prevista in autunno. Con la fine della programmazione della terza nell’agosto 2019, hanno subito avuto il via le riprese in Canada, questo marzo, della quarta stagione con Elizabeth Moss al debutto alla regia. È stata la stessa regista, in quell’occasione, a condividere un messaggio diretto a tutti gli appassionati del telefilm per annunciare lo stop delle riprese.

Queste le parole di Elizabeth Moss: “Ciao ragazzi. Abbiamo sospeso le riprese della quarta stagione per prevenire la salute del cast e del gruppo di lavoro, unendoci al tentativo di tutto il mondo di abbassare la curva dei contagi”. Per poi aggiungere: “Questo telefilm è la mia vita, ed il cast e la squadra di lavoro sono la mia famiglia. Non c’è nulla di più importante del prevenire la salute di tutti. Speriamo di tornare di tornare a lavorare sul set al più presto, e quando sarà più sicuro. Nel frattempo prendetevi cura di voi stessi”.

Tanti i riconoscimenti per la serie

In Italia la serie è stata distribuita su TimVision. The Handmaid’s Tale è una serie televisiva statunitense del 2017, ideata da Bruce Miller e basata sul romanzo distopico del 1985 Il racconto dell’ancella, dell’autrice canadese Margaret Atwood. La serie, tra i vari premi vinti, vanta 9 Emmy Awards e 2 Golden Globe. Fino ad ora sono state pubblicate tre stagioni composte rispettivamente da 10, 13, 13 episodi. La serie è stata lodata dalla critica specializzata. Sul sito Rotten Tomatoes ha ricevuto il 95% di recensioni positive e su Metacritic ha accumulato un punteggio di 92/100. La terza stagione della serie ha debuttato su Hulu il 5 giugno 2019 con tre episodi, mentre i restanti sono usciti settimanalmente. Su TIMvision i primi tre episodi della serie sono stati pubblicati il 6 giugno 2019 mentre i successivi sono stati messi a disposizione settimanalmente il giorno dopo la pubblicazione su Hulu.