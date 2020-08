The Haunting Of Bly Manor: le prime immagini della serie...

I fan attendono da tempo The Haunting of Bly Manor, la stagione successiva al successo di Netflix The Haunting of Hill House. Questa volta la storia sarà un adattamento di Henry James di The Turn of the Screw, con elementi di molte altre storie di fantasmi dello stesso autore.

The Haunting of Bly Manor arrives this fall. Until then… look beneath the surface. pic.twitter.com/e5rICOlt5F — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Molti personaggi della prima stagione saranno riproposti

Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Henry Thomas e Kate Siegel torneranno tutti dalla prima stagione come nuovi personaggi. A loro si uniranno diversi nuovi membri del cast, tra cui Rahul Kohli, T’Nia Miller e Amelia Eve. Questa nuova stagione condividerà anche diversi nuovi registi che lavoreranno al fianco del regista della prima stagione Mike Flanagan: Yolanda Ramke e Ben Howling, Ciarán Foy, Liam Gavin e Axelle Carolyn.

Ora diamo la nostra prima occhiata a The Haunting of Bly Manor grazie alle nuove immagini svelate da Vanity Fair. Come si può vedere, molti membri sono già noti al pubblico, altri completamente nuovi. Questo dovrebbe rappresentare un bel passaggio dalla prima stagione, poiché entriamo in questa nuova storia con alcuni volti nuovi ma anche alcuni familiari.

La prima stagione è basata sul romanzo del 1959 L’incubo di Hill House di Shirley Jackson, ed è stata pubblicata a livello internazionale su Netflix il 12 ottobre 2018. La seconda sarà basata sul romanzo del 1898 Il giro di vite di Henry James ed è prevista per il 2020. L’informazione arriva attraverso il primo poster di The Haunting of Bly Manor. La storia racconta di una giovane governante assunta da un uomo per prendersi cura di sua nipote e suo nipote nella casa di campagna di famiglia dopo che sono caduti nelle sue cure. Arrivata alla tenuta di Bly, inizia a vedere apparizioni che continuano a infestare i locali.