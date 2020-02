The Invisible Man, un nuovo trailer debutta al Super Bowl 2020

Elisabeth Moss è la protagonista del nuovo trailer de The Invisible Man, presentato nel corso del Super Bowl 2020.

Nel trailer appare la protagonista, Cecilia, alle prese con le minacce del suo ex fidanzato, l’Uomo Invisibile. Si tratta infatti di uomo molto violento che prima di “suicidarsi”, lascia alla moglie 5 milioni di dollari come eredità. L’uomo però decide di mettere una clausola particolare. La donna può utilizzare i soldi a patto che non venga dichiarata pazza. Cecilia però ha il sospetto che i fatti non corrispondano alla realtà. Ovvero che il protagonista non sia morto, bensì è “semplicemente” diventato invisibile. Il personaggio interpretato da Moss ha atteggiamenti che la fanno apparire mentalmente instabile.

The Invisible Man, la sinossi del film

Questa la sinossi ufficiale de The Invisible Man: “Cecilia scappa nel cuore della notte e scompare, vivendo nascosta con l’aiuto della sorella. (Harriet Dyer), un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge) e la sua figlia adolescente (Storm Reid)”. Un episodio cambierà per sempre la sua vita: “Ma quando il violento ex di Cecilia muore lasciandole una ingente fetta della sua vasta fortuna, lei comincia a sospettare che la sua morte sia solo una messa in scena”. Situazione che la rende instabile mentalmente: “Mentre una serie di misteriose coincidenze diventano letali minacciando le vite delle persone che ama”. Quello che voleva l’ex compagno: “La sanità mentale di Cecilia comincia a vacillare mentre cerca disperatamente di provare di essere minacciata da qualcuno che nessuno può vedere”.

Per scoprire come si svilupperanno le vicende del reboot targato Blumhouse e Universal dobbiamo la data di uscita dell’Uomo Invisibile, previsto in Italia per il 5 marzo 2020. l film è un adattamento moderno del romanzo L’uomo invisibile di H. G. Wells e reboot dell’omonimo adattamento del 1933. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 28 febbraio 2020.