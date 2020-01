Industrial Light & Magic, ovvero la più importante azienda di effetti speciali al mondo, ha spiegato come funziona la nuova tecnica di ringiovanimento digitale utilizzata in The Irishman su De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Inoltre Netflix ha pubblicato un video che mostra, tramite la spiegazione dei diretti interessati, nella sua completezza il procedimento utilizzato.

Industrial Light & Magic e gli effetti speciali di The Irishman

La brillante trasformazione degli attori è stata curata dalla Industrial Light & Magic (ILM). Fondata nel 1975 da George Lucas l’azienda si è occupata degli effetti speciali di alcuni dei più grandi successi di Hollywood. Parliamo di Star Wars, E.T., Jurassic Park, Terminator e tutta la saga degli Avengers.

La casa americana ha ottenuto oltre 40 nomination all’Oscar. Nel complesso è riuscita a portare a casa più di 25 statuette fra premi per gli effetti speciali ed altri riconoscimenti tecnici. Un grande successo per il presidente di Industrial Light & Magic che si è detto sicuro di poter applicare le stesse tecniche su tutte le produzioni di Hollywood. Durante la registrazione di The Irishman, due videocamere a infrarossi, sono state piazzate accanto a quella principale. Tale configurazione ha permesso di ottenere diversi punti di vista da angolazioni leggermente diverse. Ciò ha garantito una ricostruzione più che buona del modello 3D degli attori, su cui naturalmente in seguito è avvenuta la lavorazione della Industrial Light & Magic.

Ricordiamo che nel cast dello show, oltre Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, figurano Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci. La pellicola è l’adattamento cinematografico di Scorsese del saggio del 2004 L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt, basato sulla vita di Frank Sheeran.