The Iron Mask, il bizzarro trailer del fantasy con Schwarzenegger e Jackie Chan

Signature Entertainment ha diffuso il nuovo trailer di Journey to China: The Mystery of Iron Mask, ora ribattezzato semplicemente The Iron Mask. Diretto dal russo Oleg Stepchenko, il film vede tra i protagonisti le superstar Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan. Accanto a loro Jason Flemyng, che interpreta sempre il cartografo Jonathon Green, Charles Dance (Il Trono di Spade) e il compianto Rutger Hauer (Blade Runner).

La sinossi ufficiale di The Iron Mask

Questa la trama ufficiale di The Iron Mask: “Il viaggiatore inglese Jonathan Green (Flemyng) riceve ordine da Pietro il Grande per mappare l’Estremo Oriente russo. Ancora una volta l’uomo si propone per un lungo viaggio pieno di avventure incredibili, che alla fine lo porterà in Cina”. Sul cammino tanti personaggi: “Il cartografo dovrà affrontare molte scoperte mozzafiato, vedere creature bizzarre, incontrare principesse cinesi e affrontare mortali maestri di arti marziali e il Re Drago” E non mancano i colpi di scena: “Che cosa potrebbe essere più pericoloso di incontrare faccia a faccia un Viy, se non farlo di nuovo?” L’epilogo sarà imprevedibile: “Cosa sarà più forte questa volta – uno scetticismo convinto da parte dello scienziato o la vecchia magia nera al potere nelle terre orientali?“

The Iron Mask che uscirà nei cinema del Regno Unito e in Digital HD il 10 aprile. Riguardo il regista Oleg Stepchenko è salito alla ribalta per Viy 3D. È un film fantasy del 2014 prodotto da Russian and Ukraine Film Group e Marins Group Entertainment e liberamente ispirato alla storia dello stesso Nikolai Gogol. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche in Russia, Ucraina e Azerbaigian il 30 gennaio 2014, negli Stati Uniti il ​​22 maggio 2015 e nel Regno Unito il 1 giugno 2015. Basato sul primo manoscritto di Nikolai Gogol, il film è in produzione dal dicembre 2005. Si è però fermato più volte a causa della mancanza di finanziamenti. Nell’ottobre 2012, le riprese sono state completate. Viy è stato un enorme successo commerciale, ha persino battuto un record per l’apertura del fine settimana in Russia, ma è stato accolto con recensioni contrastanti nei media.