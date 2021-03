The Italian Job, arriva la serie TV sequel

Paramount Plus è al lavoro su una serie TV che segue le orme del film del 1969 “The Italian Job”. Stando a quanto riporta Variety, lo streamer sta inoltre pianificando adattamenti in serie di “Love Story”, “Attrazione Fatale”, “Parallax View” e “Flashdance”. Nella serie “Italian Job”, quando i nipoti del leggendario Charlie Croker ereditano la sua vecchia cassetta di sicurezza, si riaccende la ricerca del famigerato lingotto italiano. Matt Wheeler è assegnato alla scrittura e alla produzione esecutiva, con Donald De Line a bordo come produttore. L’annuncio è stato fatto mercoledì scorso durante la presentazione dell’Investor Day di ViacomCBS.

Vari gli adattamenti in programma

Donald De Line è stato produttore del remake americano del 2003 di “The Italian Job“. Wheeler ha già co-creato la serie drammatica della CBS “Salvation”. Di recente è stato produttore esecutivo del reboot di “Hawaii Five-O” della CBS. È rappresentato da APA, Thruline Entertainment e Jackoway Austen Tyerman. Il film originale “Italian Job” vedeva Michael Caine nei panni di Croker insieme a Noël Coward, Benny Hill, Raf Vallone, Tony Beckley, Rossano Brazzi e Maggie Blye. Presentava anche una colonna sonora composta da Quincy Jones e ha continuato a raggiungere lo status di culto dalla sua uscita. Il remake americano era interpretato da Mark Wahlberg, Charlize Theron e Edward Norton.

Si è parlato di un sequel del film dal successo del remake del 2003, intitolato “The Brazilian Job”, ma non è mai stato realizzato. Nel 2016, la NBC e la Paramount hanno collaborato per sviluppare una versione in serie dei film, anche se quel progetto non è mai andato oltre le fasi di sviluppo.

“Lose Story” è basato sul film del 1970 con Ali McGraw e Ryan O’Neill, e sarà prodotto da CBS Studios e Paramount Television Studios. “Attrazione Fatale” sarà basato sul film del 1987 con Michael Douglas e Glenn Close, e sarà scritto da Alexandra Cunningham e Kevin Haynes, che produrranno anche il progetto. Parallax View sarà basato sul romanzo del 1970 e sul film del 1974 e sarà prodotto da Paula Wagner come dirigente. “Flashdance” sarà basato sul film del 1983 con Tracy McMillan che scriverà la sceneggiatura e produrrà il pilot di Angela Robinson. Linda Obst si occuperà anche della produzione.