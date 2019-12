Will Ferrell è stato scelto come protagonista del film tratto dal documentario The Legend of Cocaine Island, show che verrà prodotto per Netflix. La sceneggiatura del nuovo lungometraggio è stata affidata a Peter Steinfeld. Lo stesso sarà impegnato come produttore in collaborazione con Will Ferrell, tramite la sua casa di produzione Gloria Sanchez Productions, Permut Presentations e il regista Theo Love. Il documentario The Legend of Cocaine Island racconta la storia di un piccolo imprenditore e uomo di famiglia che viene rapito dalla leggenda riguardante una partita di cocaina.

The Legend of Cocaine Island, la sinossi

Il valore è altissimo, 2 milioni di dollari, ma per raggiungerla si dovrà affrontare un viaggio per i Caraibi. L’uomo decide quindi di recuperare la droga per ottenere i soldi, unendo le forze con un gruppo di persone emarginate. Tutto ciò porta ad ostacoli e problemi di vario genere. Il documentario originale è stato distribuito su Netflix lo scorso 29 marzo. Questa la sinossi: “Una leggenda metropolitana su una scorta di cocaina da 2 milioni di dollari sepolta nei Caraibi porta una banda di disadattati a creare un piano per trovarlo in questo comico documentario. Rodney Hyden è un sognatore americano: un piccolo imprenditore e un uomo di famiglia della Florida centrale”.

“Ma dopo che è stato spazzato via dalla Grande Recessione, Rodney sente una storia che potrebbe essere la soluzione al suo debito. È una mappa, un’isola e un tesoro sepolto. Rodney elabora un piano per recuperare una mitica scorta di cocaina da 2 milioni di dollari dal nascondiglio dei Caraibi”. Un’avventura ricca di sorprese: “Con l’aiuto di un colorato gruppo di disadattati Rodney parte alla ricerca del proprio sogno americano, con risultati a dir poco sorprendenti”.