The Lighthouse arriva su Prime Video

The Lighthouse, il film che vede protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe, sbarcherà il 16 aprile sul servizio streaming Amazon Prime Video. In Italia il film di Eggers è ancora inedito, c’è quindi da capire se arriverà anche in Italia o solamente negli Stati Uniti. La trama prende ispirazione dalla tragica vicenda del 1899 delle Isole Flannan dove a Eilean Mor, tre guardiani del Faro, sparirono in circostanze misteriose. Ephraim Winslow (Robert Pattinson) dovrà convivere con lo sgradevole Thomas Wake (Willem Dafoe) in un’abitazione ricca di misteri, di fantasmi e di angosce. Winslow non vede l’ora di tornare alla civiltà e alla normalità ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Il giorno stesso in cui la nave che avrebbe dovuto riportarli indietro sarebbe arrivata, una violenta tempesta e la marea non permetteno nessun movimento. Da qui si verificheranno tutta una serie di eventi e visioni che porteranno ad un clima fatto di tenioni e paure.

The Lighthouse è ambientato in Scozia

The Lighthouse ha ricevuto il plauso della critica a Cannes durante la Quinzaine des Réalisateur. La pellicola è ambientata in Nuova Scozia e sarà a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Il film è stato girato in bianco e nero su supporti da 35mm. Ad inizio anno Rian Johnson, che ha scritto e diretto Knives Out, ha confessato un suo desiderio. Avrebbe infatti voluto che Robert Eggers, regista di The Lighthouse, avesse deciso di dirigere un altro film: Star Wars. Queste le parole di Rian Johnson su Twitter: “Mi sono appena svegliato da un sogno in cui Robert Eggers mi stava mostrando un taglio del suo nuovo film di Star Wars”. Tweet che ha accolto tantissimi giudizi positivi dei fan del regista..

Robert Eggers, dopo aver diretto alcuni cortometraggi, ha debuttato alla regia cinematografica con il lungometraggio The Witch. Lo show, presentato al Sundance Film Festival 2015, ha vinto il premio per la miglior regia e ha anche ottenuto riconoscimenti in altri festival cinematografici nazionali ed internazionali, tra cui il Premio Sutherland per la migliore opera prima al London Film Festival.