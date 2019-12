The Low Low Woods: l’anteprima della miniserie DC

The Low, Low Woods, la miniserie a fumetti scritta da Carmen Maria Machado e illustrata dal disegnatore Dani, debutterà all’interno della nuova imprint horror della DC Comics, Hill House Comics, diretta dello scrittore Joe Hill. Hill è autore di opere quali NOS4A2, La vendetta del diavolo, La scatola a forma di cuore e Locke & Key.

Ecco la cover del primo numero:

La trama La trama

Ambientata negli anni novanta nel cuore della Pennsylvania dell’Ovest, The Low, Low Woods segue le avventure di El e Octavia. Risvegliate in un cinema, senza nessun ricordo delle ultime ore, le due giovani ragazze si ritroveranno coinvolte in un terrificante viaggio alla riscoperta del luogo che sono abituate a chiamare casa: tra le miniere locali abbandonate da diversi anni e le creature mostruose che vivono nella foresta.

Alcune tavole in anteprima:

In una recentissima intervista per il sito di intrattenimento CBR, le due autrici hanno condiviso alcuni retroscena su ciò che ha ispirato la serie e sulle tematiche trattate nel suo arco narrativo.

“Il passato, in particolare quello che riguarda gli avvenimenti successi prima che le protagoniste nascessero, è decisamente molto importante per la storia” ha spiegato la sceneggiatrice Machado. “Credo che si adatti molto bene alla componente horror dell’opera. Che cosa c’è di più spaventoso di qualcosa che non si può controllare?”

Un’altro fattore importante è l’età delle due protagoniste. La sceneggiatrice ha rivelato: “Fa paura crescere perchè si realizza ciò che c’è di sbagliato nel mondo. [El e Octavia] non sono bambine. Stanno cominciando proprio ora a realizzare quanto sia brutto il mondo attorno a loro: questo è una sensazione che ti colpisce duramente durante l’adolescenza.”

Carmen Maria Machado ha concluso dicendo di prepararci per una buona dose di avventura, creature mostruose, dure verità e… sesso!

La nuova miniserie a fumetti Low, Low Woods è composta da sei albi totali. Il primo numero debutterà in libreria domani 18 dicembre 2019 a un prezzo di 3.99 dollari.