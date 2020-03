The Magicians: cancellata la serie dopo cinque stagioni

La quinta stagione di The Magicians, attualmente in corso, sarà anche l’ultima per la serie. Attraverso Syfy infatti è arrivata la comunicazione della cancellazione dello show. Questo il comunicato ufficiale del network per spiegare la decisione: “The Magicians è stata parte della nostra famiglia Syfy per cinque fantastiche stagioni. Dato che siamo vicini alla fine di questo viaggio, vogliamo ringraziare John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman e tutti i nostri brillanti cast, crew, scrittori e registi per la loro bellissima creazione”. Infine: “Ma soprattutto vogliamo ringraziare i fans per il loro enorme supporto e passione. Grazie a loro la magia sarà nei nostri cuori per sempre”.

The Magicians, perché è stato cancellato?

La decisione di questa cancellazione sembrerebbe esser stata presa anche per una questione di rating. Gli spettatori totali dei primi otto episodi di The Magicians 5 sono stati in media 341.000, con un calo di rating invece dal 42% al 37% rispetto alla stagione 4. Il cast principale di The Magicians è composto da Stella Maeve nei panni di Julia Wicker, Olivia Taylor Dudley in quelli di Alice Quinn, Hale Appleman è Eliot Waugh. Oltre a Arjun Gupta interpreta William “Penny” Adiyodi, Summer Bishil è Margo Hanson. In questa serie inoltre Rick Worthy veste i panni di Henry Fogg, Jade Tailor è Kady Orloff-Diaz; infine Brittany Curran è la giovane Fen e Trevor Einhorn interpreta Josh Hoberman.

La serie, nelle sue quattro stagioni complete, è disponibile in Italia tramite Tim Vision; le prime stagioni si possono trovare anche su Amazon Prime Video. The Magicians è una serie televisiva fantasy trasmessa dalla rete via cavo statunitense Syfy dal 16 dicembre 2015. Adattamento dell’omonimo romanzo di Lev Grossman pubblicato in italiano con il titolo Il mago, segue le vicende di Quentin Coldwater, un inquieto ragazzo ammesso a Brakebills, prestigioso e segreto college per maghi.