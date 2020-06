La seconda stagione del live-action firmato Star Wars, The Mandalorian, ha una data d’uscita. La pandemia non ha infatti fermato la produzione, che ha continuato a lavorare in remoto. Lo showrunner ha infatti confermato che le riprese erano già terminate prima che l’emergenza sanitaria provocasse l’arresto. I nuovi episodi saranno disponibili da Ottobre su Disney+, quindi è stata rispettata la tabella di marcia.

La conferma ufficiale arriva da Jon Favreau

Jon Favreau ha confermato la notizia al festival TV ATX durante una conferenza con i suoi colleghi di regia. “Siamo stati abbastanza fortunati da aver terminato la fotografia prima del blocco, quindi grazie a Lucasfilm e ILM, tecnologicamente all’avanguardia, siamo stati in grado di eseguire tutti gli effetti visivi di modifica in remoto”. Per poi dare la notizia ufficiale: “Sarà disponibile come previsto su Disney+ in Ottobre. Si baserà su ciò che le persone hanno amato dalla prima stagione. Non sembra la prossima stagione, sembra che il lavoro continui”. Per poi concludere con una speranza: “Persone vedano quanto ci stiamo lavorando su”.

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono anche Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte. Oltre a Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi. Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan.

Simon Pegg, che ha interpretato Unkar Plutt in Star Wars: Il risveglio della Forza, è interessato a interpretare il cacciatore di taglie corelliano Dengar in una futura stagione di The Mandalorian. Assunto dall’Impero per catturare il capitano Han Solo (Harrison Ford) in Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora, Dengar è interpretato da Morris Bush. Pegg ha doppiato il personaggio in un episodio della quarta stagione dell’animazione Star Wars: The Clone Wars prima di riprendere il ruolo nel videogioco di Star Wars Battlefront. Quando gli è stato chiesto di nominare un programma televisivo in cui gli sarebbe piaciuto apparire come guest star, Simon Pegg non ha avuto dubbi.