The Mandalorian 2: Katee Sackhoff entra nel cast

Dopo le indiscrezioni sull’arrivo di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, sembra che un altro protagonista di Star Wars: The Clone Wars si unirà al cast di The Mandalorian 2. Secondo Slash Film, l’attrice Katee Sackhoff riprenderà il ruolo di Bo-Katan, e avrebbe già completato le sue scene nel mese di febbraio prima del Coronavirus.

Bo-Katan ha avuto un ruolo cruciale in entrambe le serie animate di Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. Questi alcuni dettagli sul personaggio interpretato da Katee Sackhoff: “era un guerriero mandaloriano, un tenente nel gruppo radicale Death Watch, secondo in comando del leader del gruppo, Pre Vizsla”. Un episodio cambia le cambierà la vita: “Quando Maul prese possesso della spada oscura, giustiziò Vizla e prese il trono di Mandalore, Bo-Katan si rifiutò di accettare l’estraneo come suo nuovo leader. Fu determinante nel reclutare i Jedi e la Repubblica per assediare Mandalore e cacciare Maul. Più tardi in Star Wars Rebels, Sabine Wren ha scelto di passare la famigerata arma a Bo-Katan, credendo di poter unire i clan mandaloriani”.

The Mandalorian 2 non ha subito stop

Bob Chapek, attuale CEO di The Walt Disney Company, in un’intervista a CNBC ha spiegato che non sono previsti ritardi per la seconda stagione di The Mandalorian. “Come sapete abbiamo una certa serie di progetti da parte, soprattutto per Disney+, che continuano ad alimentare la macchina. È importante sottolineare che la pre-produzione, una sorta di fase di sviluppo, può comunque avvenire durante questi periodi di lockdown se necessario”. Per poi chiarire: “Prendete per esempio Mandalorian. The Mandalorian è stato girato prima che il COVID colpisse davvero e quindi siamo stati in post-produzione da allora e non ci saranno ritardi per Mandalorian. Lo stesso vale per Black Widow che arriverà a novembre”.