The Mandalorian arriva domenica su Italia 1

The Mandalorian sbarca in TV in chiaro su Italia 1 domenica 22 marzo. Una grandissima notizia per tutti i fan della serie. La rete Mediaset trasmetterà quindi il primo episodio della serie Disney ambientata nell’universo di Star Wars. Il portale ufficiale di mediasetplay ci fa sapere che l’episodio, diretto da Dave Filoni, verrà trasmesso alle 23:25. Si potrà vedere anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Molto probabilmente si tratta di un lancio promozionale prima dell’arrivo di Disney+ in Italia previsto per il 24 marzo. Composta da 8 episodi per la prima stagione, ha visto l’esordio 12 novembre 2019 attraverso il nuovo servizio di video on demand della Disney: Disney+.

The Mandalorian è scritta da Jon Favreau, che ne sarà anche il produttore insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) sarà anche alla regia del primo episodio. A lui si uniranno Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok). Ricordiamo che lo show è la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica.

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione

The Mandalorian è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020. Il cast è guidato da Pedro Pascal che veste i panni del cacciatore di taglie che dà il nome allo show. Al suo fianco troveremo Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Ming-Na Wen e Bill Burr. The Mandalorian ha ricevuto recensioni positive, con lodi per la sua scrittura, per la caratterizzazione, per la musica, per l’azione e per le immagini. Durante il Vanity Fair Summit Bob Iger, CEO Disney, ha svelato il budget complessivo di The Mandalorian. Ogni episodio di The Mandalorian è costato dai 12 ai 15 milioni di dollari, per un budget complessivo di ben 100 milioni di dollari.