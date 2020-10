Dove eravamo rimasti con The Mandalorian?

The Mandalorian sta finalmente tornando con nuovi episodi. La serie, diventata rapidamente un grande successo alla fine dello scorso anno, debutterà a breve con una seconda stagione su Disney+. Otto nuove avventure per il Mandaloriano e il Bambino che la piattaforma distribuirà settimana dopo settimana. Prima di tuffarci però nel nuovo ciclo, ripercorriamo insieme cos’è successo nella prima stagione di The Mandalorian, così da arrivare pronti ai nuovi episodi. Tutti a bordo della Razor Crest quindi per dare il via a questo riassunto degli eventi passati!

The Mandalorian, il riassunto degli episodi della prima stagione

È il 9 ABY, sono passati circa quattro anni dal crollo dell’Impero Galattico. Sul pianeta Nevarro un cacciatore di taglie mandaloriano prende un nuovo compito: dovrà recuperare una creatura per un ex-imperiale. Giunto a destinazione fa la conoscenza dell’autoctono Kuill che lo aiuta a raggiungere il nascondiglio dell’obiettivo. Qui trova il droide rivale IG-11 che vuole uccidere la creatura. Quando questa però si rivela essere un Bambino (diventato poi famoso nel fandom come Baby Yoda per il suo aspetto), il Mandaloriano elimina il droide e salva il piccolo.

Il ritiro della ricompensa però dovrà attendere. Un gruppo di Jawa ha rubato i pezzi della Razor Crest, la nave del Mandaloriano. In cambio desiderano un uovo di un gigantesco e pericoloso animale. Il protagonista va quindi in missione per recuperarlo e riesce a sopravvivere solo grazie all’aiuto del Bambino che svela di sapere usare la Forza.

Si torna quindi a Nevarro, dove il Mandaloriano consegna il piccolo al suo Cliente e ritira il suo pagamento: si tratta di pregiato metallo Beskar, che l’Armaiola del protagonista usa per creargli una nuova armatura. Tuttavia i sensi di colpa si fanno sentire e così l’eroe si reca a liberare la creatura dagli ex-imperiali. Lo scontro è intenso, ma grazie all’aiuto degli altri mandaloriani nascosti sul pianeta, riuscirà a salvarsi e fuggire.

Iniziano quindi le peregrinazioni della strana coppia formata da Mando e dal Bambino. I due arrivano su un lontano pianeta dove fanno la conoscenza dell’ex-soldatessa ribelle Cara Dune. Insieme a lei aiutano un villaggio di pescatori a sconfiggere un gruppo di banditi che li attaccava ripetutamente. Il Mandaloriano vorrebbe restare, nascondendosi ai suoi inseguitori, ma si rende conto che il pianeta non è sicuro. Saluta quindi il villaggio e Cara Dune, ripartendo con la sua nave.

Dove ho già visto quel deserto?

Nella sua fuga Mando raggiunge Tatooine e qui si ferma a riparare la propria nave. Mentre attende, un giovane cacciatore di taglie chiede il suo aiuto per eliminare l’assassina Fennec Shand. L’alleanza dura poco, ma il nostro riesce a sopravvivere e a ripartire. Nel frattempo una figura misteriosa si avvicina al cadavere di Fennec Shand… Il Mandaloriano però è già lontano e si è unito ad alcune vecchie conoscenze per una missione di salvataggio da una prigione. Anche in questo caso il tradimento è all’ordine del giorno, ma l’eroe riesce a sfuggire al pericolo.

È qui che riceve un messaggio da Greef Karga, leader della Gilda dei cacciatori di taglie di Nevarro. Il pianeta è stato messo sottosopra dalle forze rimaste fedeli all’Impero, che vogliono recuperare il Bambino. Il nostro quindi decide di fare rotta verso Nevarro per risolvere la situazione. Prima però passa a reclutare Cara Dune e Kuill. Quest’ultimo rivela di aver riparato il droide IG-11, che quindi si unisce alla missione.

Arrivati sul pianeta si riuniscono con Greef Karga. L’uomo pensava di conquistare la loro fiducia per poi consegnarli alle forze nemiche. Tuttavia si ferisce in uno scontro e riesce a salvarsi solo all’aiuto del Bambino che usa ancora le proprie abilità nella Forza. Per questo motivo decide di rinunciare ai propri scopi malvagi ed è pronto ad affrontare gli ex-Imperiali.

Il piano per la battaglia sembra poter funzionare, ma tutto cambia con l’arrivo di Moff Gideon. Quest’ultimo mette in difficoltà i nostri eroi e i suoi soldati riescono a uccidere Kuill e a prendere possesso del Bambino.

Il gran finale… Con sorpresa!

Gli eroi sono circondati ed emergono segreti nascosti. Moff Gideon rivela il vero nome del Mandaloriano che è Din Djarin. A questo punto il nostro lo riconosce e ricorda di averlo già conosciuto all’epoca dell’assedio di Mandalore. Tutto sembra perduto, ma arriva IG-11 a creare scompiglio e a portare il Bambino, recuperato dalle forze nemiche. Lo scontro permette agli eroi di fuggire, ma Mando è ferito. Per salvarsi è costretto a togliersi l’elmo davanti a IG-11, giustificandolo con il fatto che come droide non è un vero essere vivente.

Mentre scappano tra i resti dell’insediamento mandaloriano, gli eroi incontrano l’Armaiola che dona all’eroe un nuovo sigillo e un jetpack. Salgono quindi a bordo di una nave su un fiume di lava, ma si scontrano con nuovi soldati e riescono a sopravvivere solo grazie all’eroico sacrificio di IG-11. Quando tutto sembra calmo riemerge Moff Gideon a bordo di un caccia TIE. Mando sfrutta il nuovo jetpack per abbattere la nave, salvando tutti.

Tutto si chiude con la ripartenza di Din Djarin insieme al Bambino, mentre Cara Dune resterà su Nevarro al fianco di Greef Karga. C’è però un’ultima sorpresa prima della chiusura: Moff Gideon è ancora vivo ed emerge dai resti della propria nave usando una spada laser molto particolare…

E con questo si chiudono i primi otto episodi di The Mandalorian. Ora che abbiamo ripassato siamo pronti a tuffarci in tutte le nuove avventure della seconda stagione. I nuovi episodi di The Mandalorian saranno disponibili settimana dopo settimana a partire dal 30 ottobre. Siete pronti a scoprirli?