Mando è tornato. Oggi, 30 ottobre, è stato pubblicato il primo degli otto episodi che costituiranno la seconda stagione di The Mandalorian. L’attesa per questo ritorno della serie Disney+ è altissima tra fan vecchi e nuovi di Star Wars. La prima stagione è stato un successo praticamente universale, capace di riconquistare i cuori degli appassionati che non hanno apprezzato determinate scelte legate alla trilogia sequel. Ora, come è stata questa ripartenza? Scopriamolo insieme nella recensione dell’inizio della seconda stagione di The Mandalorian!

The Mandalorian, questi episodi promettono scintille…

Dopo quello che è successo nella scorsa stagione, il Mandaloriano ha davanti a sé solamente lo spazio. La sua storia può proseguire in tantissime direzioni differenti, offrendo una grande libertà di narrazione. Il nostro eroe e il suo piccolo amico sono in fuga dagli ufficiali rimasti fedeli all’Impero, ma la sonora sconfitta subita da questi ultimi negli ultimi episodi della prima stagione di The Mandalorian, ha fatto guadagnare al duo un po’ di tempo.

Ritroviamo quindi un protagonista non più con il fiato sul collo, alla frenetica ricerca di un luogo dove nascondersi. La minaccia c’è ancora e non ci si può fidare di nessuno, certo. È ancora rischioso muoversi troppo alla luce del Sole e per questo torniamo a vedere il nostro Mando nei peggiori bassifondi della galassia lontana lontana. Però c’è anche la possibilità di riflettere e portare avanti una missione, al di là del desiderio di un porto sicuro.

Il nostro Mando quindi è un uomo con un chiaro obiettivo. Una figura che si è fatta più stratificata rispetto al passato. È evidente come tutto quello che ha vissuto nella prima stagione ha avuto un impatto su di lui e non si tratta solo della sua nuova ‘paternità’. È un personaggio più maturo, più evoluto, che però non ha abbandonato la via in alcun modo e che resta pericoloso, inarrestabile e senza scrupoli quando necessario. Uno sviluppo interessante, che bilancia molto bene le due anime del nostro protagonista.

Ritorno al futuro, parte III (e mezzo)

Uno dei meriti principali di questa puntata, la più lunga tra gli episodi di The Mandalorian finora pubblicati, è riuscire a riportare nello show le atmosfere western che hanno conquistato il pubblico al lancio. Non che questo tipo di impostazione fosse mai sparita dalla serie, ma qui c’è un ritorno molto evidente, forse ancora più che in tutte le vicende viste finora.

Tanti diversi concetti ricorrenti del genere si infiltrano tra le pieghe della storia, incastrandosi però alla perfezione con il mondo di Star Wars. Sembra davvero di assistere a un racconto western dei più classici, sia nella narrazione che in alcuni richiami visivi davvero molto evidenti, ma con un filtro proveniente dalla galassia lontana lontana davanti agli occhi.

Non si tratta però solo di cowboy spaziali. Jon Favreau (per la prima volta anche regista della puntata, oltre che sceneggiatore e showrunner) crea un racconto che incastra ottimamente generi e gusti differenti. Non solo, ma riesce a trovare un proprio spazio ideale negli eventi sia degli episodi passati di The Mandalorian che nel resto del canone di Star Wars. Un gioco di equilibri eccezionale, che condisce una trama verticale coinvolgente ed emozionante come i migliori classici.

Insomma, questo primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian è decisamente promosso. Le basi per un ciclo capace di reggere il confronto con quello dello scorso anno ci sono tutte. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire cosa succederà…

E voi cosa ne pensate? Condividete il nostro parere sul ritorno di Mando sul piccolo schermo?