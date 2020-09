The Mandalorian: svelato il numero degli episodi della seconda stagione...

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla prossima stagione di The Mandalorian. Ciò che sappiamo di certo sulla seconda stagione è che sarà composta da otto episodi, proprio come quella di debutto. Il creatore Jon Favreau ha però spiegato che potrebbe esserci una variazione in quanto a durata. Il regista, durante una chiacchierata con EW, ha infatti ammesso che “Probabilmente ci sono anche variazioni [nella lunghezza degli episodi] quest’anno”.

Si prevedono puntate più lunghe

L’episodio più breve della prima stagione è durato 31 minuti mentre il finale di stagione è stato il più lungo con 48 minuti. Data la variazione di quasi 20 minuti nelle lunghezze degli episodi, considerando inoltre che sembrerebbe improbabile che gli episodi possano essere più brevi di 30 minuti, alcune puntate potrebbero durare più vicino all’ora di lunghezza. “La nuova stagione riguarda l’introduzione di una storia più ampia nel mondo”, ha ammesso il creatore. “Le storie diventano meno isolate, ma ogni episodio ha il suo sapore e speriamo di dare molto più spazio allo spettacolo”. Il produttore e regista Dave Filoni ha aggiunto: “Tutto diventa più grande, la posta in gioco aumenta”.

La serie Disney+, la prima in live action ambientata nell’universo di Star Wars, debutterà il prossimo 30 ottobre con nuovi episodi. Un annuncio attesissimo dagli appassionati che nei primi mesi di vita della piattaforma di streaming si sono innamorati della storia del Mandaloriano. Al centro di The Mandalorian troviamo un cacciatore di taglie mandaloriano, in un racconto ambientato alcuni anni dopo la fine della trilogia originale. Durante l’ennesima missione si trova a dover catturare (vivo o morto) un piccolo alieno di una specie ignota. Dopo aver deciso di non ucciderlo, inizialmente sceglie di consegnarlo ai propri mandanti. Si tratta di una cellula rimasta in attività dell’Impero, apparentemente sconfitto qualche anno prima da Luke Skywalker e dai suoi alleati.