The Mandalorian Funko Pop, svelata la nuova linea

The Mandalorian è uno dei principali successi degli ultimi mesi. La serie Disney+, la prima live action ambientata nell’universo di Star Wars ha fatto appassionare tantissimi fan della saga. Come spesso succede questo ha ovviamente aperto le porte a tantissimo nuovo merchandise. E quindi, come ci si poteva aspettare, ecco arrivare tantissimi nuovi Funko Pop dedicati proprio a The Mandalorian. Vediamoli insieme!

The Mandalorian, ecco i nuovi Funko Pop dedicati alla serie

Pochi giorni fa è stata svelata la nuova linea delle ben note figure collezionabili, apprezzate da tantissimi amanti della cultura pop e Nerd in tutto il mondo. Il gruppo principale vede ben 10 nuovi personaggi che fanno il proprio debutto, pronti ad affollare le mensole degli appassionati della serie (e della saga) in tutto il mondo.

La lista comprende Greef Karga, interpretato nello show da Carl Weathers, Q9-Zero, seguito dall’Incinereator Stormtrooper, un Offworld Jawa, un Covert Mandalorian, The Armorer, The Client, Q9-Zero e l’Heavy Infantry Mandalorian. Non manca ovviamente il protagonista dello show. Sono ben due le versioni disponibili: una base e una deluxe che lo vede a cavallo di un Blurrg.

Oltre a queste dieci, sono disponibili anche altre figure, in esclusiva per diversi store americani, retail e online. Si parte da un pack con il protagonista e IG-11 (solo da Barnes and Noble), il Death Watch Mandalorian (GameStop), il Mandaloriano con la fiamma (Target), un Trandoshan Thug (Walgreens) e infine l’eroe principale dotato della sua luccicante armatura di Beskar, disponibile in esclusiva su Amazon.

Insomma, se volete fare un regalo a un appassionato della nuova serie TV di Star Wars (spoiler: vale anche se il destinatario siete voi!) avete a disposizione davvero tantissimi Funko Pop di The Mandalorian tra cui scegliere. Qual è quello che vi piace di più? Avete già fatto spazio in casa per ospitare un nuovo piccolo amico?