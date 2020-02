Secondo quanto affermato dal podcast “Mat Men Pro Wrestling”, Sasha Banks farà parte del cast di The Mandalorian. La notizia è stata confermata anche dal sito Pro Wrestling Sheet , secondo cui avrebbe già filmato alcune scene. Il tutto andrà in onda durante la seconda stagione dello show con protagonista Pedro Pascal. Molti fan credono che il suo sarà un ruolo come quello di Ming Na-Wen o Bill Burr. La Banks dovrebbe essere quindi avversario del Mandaloriano per una sola puntata. Altri fan sperano invece di vedere una sfida tra lei e il personaggio di Cara Dune, vista la preparazione atletica di entrambe.

La serie è stata creata da Jon Favreau

C’è già grande cusiotistà sulla seconda stagione di The Mandalorian che, ricordiamo, è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. È la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata nell’universo di Guerre stellari, cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un pistolero mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. I produttori esecutivi designati sono Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Jon Favreau è inoltre showrunner e capo sceneggiatore. La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020.

La serie ha ricevuto recensioni positive, con lodi per la sua scrittura, per la caratterizzazione, per la musica, per l’azione e per le immagini; invece è stato criticato il suo ritmo incoerente. La colonna sonora di The Mandalorian viene composta da Ludwig Göransson. Per la prima stagione viene pubblicato un album per ogni episodio. Göransson ha suonato personalmente molti degli strumenti chiave, quindi ha aggiunto un’orchestra di 70 pezzi. Ha scritto quattro ore di musica per gli otto episodi.