Il Mandaloriano torna nelle nuove immagini

The Mandalorian tornerà con una seconda stagione il prossimo 30 ottobre. L’annuncio della data di uscita è arrivato solo pochi giorni fa e ora arrivano nuove informazioni in merito a quello che attenderà gli appassionati. La serie Disney+, la prima ad aver portato sul piccolo schermo il mondo di Star Wars in live-action, è infatti stata al centro dell’ultimo numero di Entertainment Weekly.

The Mandalorian, ecco le prime immagini della seconda stagione

Oltre alla copertina doppia, incentrata sul Mandaloriano protagonista e la piccola star della serie il Bambino (noto sul web con il soprannome Baby Yoda), arrivano anche le prime immagini direttamente dai nuovi episodi. Nei vari scatti possiamo vedere i personaggi principali dello show. Alcuni di questi esibiscono un look leggermente differente rispetto alla stagione passata.

New adventures await… Check out the new images from the second season of @TheMandalorian as seen in @EW. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. (2/2) pic.twitter.com/QJGqjTGf89 — Star Wars (@starwars) September 9, 2020

Non è da escludere che queste rivelazioni stiano preparando il terreno a un possibile debutto del trailer della nuova stagione. Manca ormai poco più di un mese al ritorno di quello che è stato il più grande successo di Disney+ sin dal suo lancio e i fan sono curiosi di sapere di più su ciò che li attende.

Ci sono stati diversi rumor più o meno confermati nelle ultime settimane in merito a chi comparirà in questa stagione. Particolarmente rilevante sarà l’apparizione di Ahsoka Tano, uno dei personaggi più amati dell’universo di Star Wars al di fuori delle pellicole, pronta a fare il suo debutto in live-action. A interpretarla dovrebbe essere Rosario Dawson, come più volte suggerito da parte degli appassionati. Ai ritorni dal passato dovrebbe inoltre aggiungersi Boba Fett. Il cacciatore di taglie, da subito associato dai fan alla serie, dovrebbe comparire nella prossima stagione.

