The Mandalorian tornerà presto per la seconda stagione. La serie Disney+, la prima in live action ambientata nell’universo di Star Wars, debutterà il prossimo 30 ottobre con nuovi episodi. Un annuncio attesissimo dagli appassionati che nei primi mesi di vita della piattaforma di streaming si sono innamorati della storia del Mandaloriano.

The Mandalorian, la seconda stagione arriverà il 30 ottobre

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Lo show è stato uno dei primi e più grandi successi di Disney+, piattaforma di streaming proprietaria di The Walt Disney Company. Questa serie ha conquistato tantissimi amanti dell’universo di Star Wars, presentando una storia originale, che si allontana dal tradizionale scontro tra Lato Chiaro e Oscuro della Forza.

Al centro di The Mandalorian troviamo infatti un cacciatore di taglie mandaloriano, in un racconto ambientato alcuni anni dopo la fine della trilogia originale. Durante l’ennesima missione si trova a dover catturare (vivo o morto) un piccolo alieno di una specie ignota. Dopo aver deciso di non ucciderlo, inizialmente sceglie di consegnarlo ai propri mandanti. Si tratta di una cellula rimasta in attività dell’Impero, apparentemente sconfitto qualche anno prima da Luke Skywalker e dai suoi alleati.

Tuttavia il rimorso lo porterà a tornare sui propri passi e salvare il Bambino (diventato peraltro una ‘star del web’ con il soprannome Baby Yoda per via del suo aspetto). Si troverà quindi in fuga dagli ultimi fedeli all’Impero, pronti a tutto pur di riottenere la creatura.

Ci sono moltissimi misteri che la seconda stagione di The Mandalorian dovrà risolvere: chi è in realtà il Bambino? Perché l’Impero lo vuole catturare? Quanto potrà il Mandaloriano fuggire ancora? Ci saranno davvero Boba Fett e Ahsoka Tano?

La risposta a queste e molte altre domande arriverà dal prossimo 30 ottobre su Disney+. E voi, siete pronti a tornare a seguire le avventure del Mandaloriano e del Bambino?