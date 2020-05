The Mandalorian, 5 idee per la seconda stagione dello show Disney+

Oggi è lo Star Wars Day, il giorno cioè in cui si celebra una delle saghe più famose di tutti i tempi. Per l’occasione, abbiamo deciso di parlare di uno dei prodotti più amati degli ultimi (e controversi) anni del franchise: The Mandalorian. Lo show infatti si è concluso proprio in questi giorni anche nella versione italiana di Disney+ ed è quindi il momento ideale per parlare del futuro. Nello specifico, cosa vorremmo vedere dalla stagione 2 di The Mandalorian?

SPOILER ALERT: In questo articolo sono presenti spoiler sulla conclusione della prima stagione di The Mandalorian. Se non siete in pari con la visione, non proseguite nella lettura!

The Mandalorian, le nostre aspettative per la stagione 2

Prima di partire con l’elenco, ricapitoliamo. The Mandalorian è una serie TV ambientata nell’universo di Star Wars, la prima a essere in live-action per il franchise, già ricco di diversi show animati. Si tratta di uno dei primi e più importanti contenuti originali che hanno debuttato su Disney+ fin dal lancio. Soprattutto, ha ottenuto un successo clamoroso, conquistando l’affetto di tantissimi fan, proprio in un periodo in cui il rapporto di Star Wars e i suoi appassionati si trovava in difficoltà.

Al centro della serie troviamo un cacciatore di taglie mandaloriano. Come nelle migliori storie western (a cui lo show deve molto) si tratta di un guerriero senza nome, abilissimo e spietato, fedele al suo credo e alle proprie missioni. Proprio durante una di queste, si trova però davanti a un dilemma etico. Quando in una missione si trova davanti a un Bambino di una razza misteriosa (diventato noto in tutto il web come Baby Yoda) qualcosa in lui cambia.

Non solo non lo uccide immediatamente ma anche una volta consegnato al suo cliente, uno degli ultimi fedelissimi dell’Impero dopo la sua caduta, decide di lanciarsi in una missione per liberarlo. Si troverà così in fuga attraverso la galassia, cercando un modo per proteggere il Bambino. A inseguirlo oltre alle forze rimaste dell’Impero, gli ex-compagni della gilda di cacciatori di taglie. Una fuga attraverso l’universo che lo porterà allo scontro con il misterioso Moff Gideon che però ha un’arma segreta con sé…

Bene e ora che siamo tutti pronti, lanciamoci nelle speculazioni, alla ricerca di ciò che potremmo (e vorremmo) vedere nella stagione 2 di The Mandalorian!

Quella spada l’ho già vista…

Il finale dell’ultimo episodio, fresco fresco sul catalogo italiano, contiene un’incredibile colpo di scena. Moff Gideon è in possesso della Darksaber, una leggendaria spada laser di colore nero strettamente legata alla storia dei mandaloriani. Si tratta di un artefatto molto importante nell’universo di Star Wars, che p passato di mano tantissime volte. Come è arrivata fino a lui? E di conseguenza, qual è la storia dietro questo personaggio di cui per ora non sappiamo praticamente nulla? Queste sono alcune domande a cui speriamo la stagione 2 di The Mandalorian risponda.

Il Bambino, Baby Yoda, quello piccolo insomma!

La prima stagione di The Mandalorian ha introdotto uno dei personaggi secondari di maggior successo di tutta la storia del franchise. In pochi giorni il Bambino è diventato l’eroe di tutto Internet, lanciando una caccia al merchandise incredibile. Tuttavia, al di là della somiglianza con il Maestro Yoda, che appartiene probabilmente alla sua stessa razza, e della sua capacità di usare la Forza, non si sa praticamente nulla su questo personaggio. È improbabile che la seconda stagione sveli completamente il mistero, ma ci aspettiamo almeno qualche informazione su di lui. Fra tutte, sembra molto probabile una rivelazione del vero nome del Bambino che potrebbe portarsi dietro nuovi dettagli sulle sue origini.

Chi indossava quegli stivali?

Alla fine del quinto episodio vediamo l’assassina Fennec riversa a terra dopo lo scontro con il protagonista. Nella luce notturna una figura si avvicina piano piano inquadrata da dietro e con stivali e speroni rumorosi e non vediamo di chi si tratti. All’epoca in molti ipotizzavano si trattasse proprio del sopracitato Moff Gideon, ma la sua successiva apparizione ha smentito questa idea. Nel corso degli altri episodi non si è più tornati a parlare di quella scena e ci aspettiamo una spiegazione nella stagione 2 di The Mandalorian. Cosa voleva da Fennec? Cosa ci faceva su Tatooine? Chi è? E soprattutto, potrebbe davvero essere un certo cacciatore di taglie amatissimo dai fan?

Un ritorno ma anche un debutto

Tra i rumor più accattivanti riguardo la stagione 2 di The Mandalorian spiccano sicuramente quelli relativi ad Ahsoka Tano. Questo personaggio è uno dei pià amati della serie TV Star Wars; The Clone Wars e i fan da anni speravano di vederla debuttare anche in live-action. Ora pare che sia giunto il momento e che sarà Rosario Dawson, da lungo tempo in cima ai fancasting dei fan a interpretarla. Ma sarà veramente così? E se sì, quale sarà il suo ruolo in questa nuova stagione? Come si rapporterà al mandaloriano? E se fosse lei l’anello di congiunzione tra il Bambino, la Darksaber e Moff Gideon?

L’ascesa del Primo Ordine

The Mandalorian si ambienta circa cinque anni dopo la caduta dell’Impero vista in Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Nel corso della prima stagione abbiamo visto alcune figure che ancora resistono. Presto però dovranno cedere il passo alle successive forze che cercheranno di dominare la galassia, principali antagonisti della trilogia sequel. Nelle dichiarazioni precedenti il debutto dello show, si è parlato della possibilità di scoprire di più sulle origini del Primo Ordine e la seconda stagione potrebbe essere il momento ideale per iniziare a metterne le basi. Senza esagerare ovviamente (dopotutto mancano ancora 25 anni all’inizio delle avventure di Rey) ma qualche piccolo accenno da sviluppare in futuro potrebbe essere interessante.

E voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate dalla stagione 2 di The Mandalorian? Vi è piaciuta la prima? Cosa ne pensate del suo finale? Fateci sapere e May the Fourth be with you!