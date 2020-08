The Mandalorian: il trailer della seconda stagione è in arrivo...

Star Wars: The Mandalorian, serie del franchise in live action su Disney+, ha riscosso molto successo, tanto da ricevere ben 15 nomination agli Emmy. I fan dello show sono ansiosi di vedere la seconda stagione che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Secondo LRM Online, c’è la possibilità che il primo trailer della nuova stagione debutti alla fine di questo mese.

Il trailer durante i playoff dell’NBA?

“Secondo la nostra fonte, il trailer della seconda stagione di The Mandalorian arriverà durante il primo round dei playoff della NBA”, scrive LRM. “Le date che stiamo monitorando sono quelle del 21 e 22 agosto. Neanche quelle date sono casuali. Ricorda che la celebrazione di Star Wars è stata programmata nello stesso fine settimana prima che fosse cancellata a causa della pandemia di Covid-19”. Il portale inoltre aggiunge: “Star Wars e lo sport sembrano andare di pari passo con numerosi trailer di film che debuttano durante il Monday Night Football e le partite delle finali della NBA“. Quest’ultima: “Ha già ripreso a giocare al Disneyworld Sports Complex di Orlando. I playoff della NBA dovrebbero iniziare il 17 agosto, salvo qualsiasi interruzione a causa della pandemia”.

Sebbene non ci sia stata la conferma ufficiale che il primo trailer farà il suo debutto in una di quelle date, ha sicuramente senso, soprattutto considerando che lo spettacolo dovrebbe essere presentato in anteprima a ottobre. Per quanto riguarda gli Emmy, The Mandalorian sarà in lizza per il miglior dramma insieme a Better Call Saul, Ozark, Stranger Things, Succession, The Handmaid’s Tale, The Crown e Killing Eve. Altre nomination degne di nota per la serie Star Wars includono il miglior attore ospite in una serie drammatica per il ritratto di Giancarlo Esposito di Moff Gideon e Taika Waititi per l’eccezionale interpretazione del personaggio fuori campo IG-11.