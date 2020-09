Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian è online...

Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian è finalmente disponibile. Il celebrato show Disney+ mostra finalmente un piccolo assaggio dei nuovi episodi, in arrivo fra poco più di un mese. La serie è stato uno dei principali successi recenti della piattaforma di streaming e la sua seconda stagione è decisamente attesa. Trovate il video qui di seguito.

The Mandalorian, il trailer della seconda stagione è finalmente disponibile

"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/0E3mtUcZO9 — The Mandalorian (@themandalorian) September 15, 2020

Al centro del filmato c’è il protagonista dello show, il cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Insieme a lui non manca uno dei personaggi più amati, diventato un vero e proprio fenomeno di costume dopo la prima stagione. Stiamo parlando del Bambino, conosciuto dal grande pubblico con il soprannome di Baby Yoda. A quanto pare parte di questa stagione verterà sul possibile ‘ritorno a casa’ del piccolo e a giudicare dalle parole del trailer questo potrebbe passare dal ritrovamento degli Jedi superstiti…

Questo si sposerebbe molto bene con alcuni rumor, non ancora ufficialmente confermati, che suggeriscono il possibile ritorno di un amato personaggio. Stiamo parlando di Ahsoka Tano, che secondo le voci, dovrebbe avere un ruolo importante in questa stagione di The Mandalorian, dopo essere stata una delle protagoniste di The Clone Wars. Per il suo debutto in live-action, la Jedi dovrebbe essere interpretata da Rosario Dawson, come richiesto a gran voce dai fan per molto tempo.

Non sarà l’unico ritorno dal passato di questa stagione però. Pare infatti che anche Boba Fett potrebbe farsi vedere, come in molti sospettavano fin dai primi annunci relativi allo show. Ancora qualche settimana e finalmente scopriremo di più su ciò che succederà…

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo primo trailer della seconda stagione di The Mandalorian? Chi o cosa vorreste vedere nei nuovi episodi dello show? L’appuntamento, ve lo ricordiamo, è per il 30 ottobre, con il primo episodio!