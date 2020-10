The Mandalorian: la terza stagione inizierà presto le riprese

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian sarà presentata in anteprima su Disney+ alla fine del mese, riportando Din Djarin e Baby Yoda sul servizio di streaming un anno dopo il debutto della serie. I fan sono ansiosi di vedere quali nuove avventure il cacciatore di taglie intraprenderà nella galassia molto, molto lontana.

Le dichiarazioni di Jon Favreau

Durante un’intervista con Variety, Jon Favreau ha confermato che Star Wars: The Mandalorian inizierà la produzione molto presto. Il regista ha detto che stanno andando avanti per girare “prima della fine dell’anno” nonostante i limiti della pandemia di coronavirus. “Stiamo operando partendo dal presupposto che saremo in grado di andare avanti”, ha detto Favreau, sottolineando che la tecnica di produzione StageCraft di Industrial Light & Magic consente un protocollo più sicuro per cast e troupe. “Ci troviamo in situazioni molto piccole e spesso abbiamo molti personaggi in maschere“, ha aggiunto Favreau. “E abbiamo anche molto lavoro digitale che migliora le cose. Quindi siamo uno spettacolo che è probabilmente ben attrezzato per essere flessibile sulla base dei protocolli che stanno emergendo intorno alla ripresa del lavoro”.

Alla domanda se ci sono piani per espandere Star Wars: The Mandalorian nel proprio franchise con spinoff e progetti collaterali, Favreau si è detto fiducioso ma è rimasto sull’argomento. “Adoro il mondo di ‘Star Wars’ perché, da un lato, c’è una familiarità con questo sottogenere, ma c’è anche un’enorme quantità di flessibilità su come andare e i generi che potresti esplorare all’interno di quel sottogenere”, Ha detto Jon Favreau.