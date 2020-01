The Mask diventa Presidente degli Stati Uniti nei fumetti

Il sito di intrattenimento CBR ha rilasciato un’anteprima esclusiva del quarto e ultimo albo a fumetti della miniserie The Mask: I Pledge Allegiance to the Mask. Stando a quanto riportato dal noto sito statunitense, nel nuovo volume The Mask riuscirà a far avverare uno dei suoi loschi desideri diventando… il Presidente degli Stati Uniti d’America. E questo nuovo traguardo, come ben sapete, può significare soltanto una cosa: guai.

Ecco la splendida cover firmata da Patric Reynolds:

Infatti, nelle pagine in anteprima, Big Head è intento a prestare un “solenne” giuramento alla propria nazione. Il tutto, indossando un costume a metà via tra quello di un re e quello di un dittatore. Qui trovate la preview.

La miniserie a fumetti

The Mask: I Pledge Allegiance to the Mask ha debuttato all’interno del catalogo dell’editore statunitense Dark Horse Comics pochi mesi fa, nell’ottobre dello scorso anno. Questa miniserie a fumetti vede collaborare lo sceneggiatore Christopher Cantwell, celebre per Doctor Doom, She could fly e Everything, e l’illustratore di Hellboy e Firefly, Patric Reynolds. All’interno del team creativo troviamo inoltre Nate Piekos e Lee Loughridge, rispettivamente letterer e colorista.

La storia editoriale del personaggio

The Mask è un personaggio creato alla fine degli anni ottanta dal disegnatore Doug Mahnke e da John Arcudi. Ha fatto la sua prima apparizione nel 1989, tra le pagine del primo albo della testata Mayhem, pubblicata dall’editore Dark Horse Comics. È divenuto molto popolare negli anni novanta grazie al film The Mask, con la regia di Chuck Russell; a impersonare il protagonista, l’attore Jim Carrey.

Il quarto e ultimo numero della miniserie The Mask: I Pledge Allegiance to the Mask, scritta da Christopher Cantwell e illustrata da Patric Reynolds, debutterà nei comic book shop statunitensi fra pochi giorni, il 22 gennaio 2020. Il prezzo di copertina dello spillato è di 3.99 dollari.