The Matrix 4: prime immagini dal set

The Matrix 4 si rivela nelle prime immagini dal set. Si tratta di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che sono stati immortalati durante le riprese del nuovo capitolo del franchise ideato dalle sorelle Wachowski. Nelle immagini si vedono un Keanu malmesso (ha i capelli lunghi e una barba poco curata) e Carrie-Ann che abbraccia qualcuno sul set. The Matrix 4 dovrebbe arrivare nei cinema il 21 maggio 2021.

La regia di Lana Wachowski

Le immagini e il video vedono tornare in azione dietro la macchina da presa Lana Wachowski, scrittrice e regista di The Matrix 4. Il presidente della Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, aveva così commentato il ritorno della regista: “Non potremmo essere più entusiasti nell’entrare nuovamente in Matrix con Lana. Una vera visionaria, una filmmaker unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all’idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell’universo di The Matrix”.

Sono state postate tre immagini su Instagram, oltre al video. Carrie-Ann Moss, tornata nei panni di Trinity, abbraccia qualcuno in mezzo alla folla. Non sappiamo se si tratti di una scena del film, oppure l’attrice si è lasciata andare ad una manifestazione d’affetto fra una ripresa e l’altra. Una seconda immagine mostra Keanu Reeves dalla distanza, con Lana Wachowski che controlla il girato. Infine vediamo una ripresa da vicino di Keanu, che ci mostra uno stile un po’ trasandato. Che si tratti di un Neo sotto copertura?

The Matrix 4 sarà un sequel della famosa trilogia, iniziata nel 1999 con l’omonimo film (vincitore di 4 extra) e proseguita con Matrix Reloaded (2003) e conclusasi con Matrix Revolution (2003). Non è l’unico lungometraggio di prossima uscita dedicato al franchise ideato dalle Wachowski: la Warner Bros sta infatti lavorando a un altro film oltre a questo.

Cosa ne pensate delle prime immagini dal set di The Matrix 4? E dell'idea di produrre altri film del franchise?