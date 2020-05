The Matrix 4: le riprese ripartono a luglio

La produzione di The Matrix 4 è stata tra le ultime a fermarsi per il coronavirus. Le telecamere sono rimaste accese solo per alcune settimane prima che arrivasse ufficialmente lo stop, ma lo studio spera ora di ripartire in estate per le riprese. Variety riferisce che il cast del film ha firmato “un’estensione di otto settimane” che li tengono in attesa fino al 6 luglio, giorno in cui studio riprenderebbe dunque la produzione. Non è comunque ancora chiaro se il film verrà riavviato in quel momento o forse anche prima.

Grande attesa per The Matrix 4

The Matrix 4 è diretto da Lana Wachowski, che ha co-diretto la trilogia originale di Matrix. Le star della trilogia di Matrix Keanu Reeves e Carrie Ann Moss stanno tornando ai loro ruoli rispettivamente di Neo e Trinity. Guidando un cast che include i nuovi arrivati ​​di Watchmen Yahya Abdul-Mateen II Jessica Henick, Jonathan Groff di Mindhunter, Priyanka Chopra Jonas. Oltre a Andrew Caldwell e Neil Patrick Harris. Appariranno anche gli ex membri del cast di Sense8 Eréndira Ibarra, Max Riemelt, Brian J. Smith e Toby Onwumere. Di nuovo riuniti con Wachowski dopo aver lavorato con lei nella serie Netflix.

Il film vedrà anche i registi di John Wick, Chad Stahelski e David Leitch, tornare al franchise avendo precedentemente lavorato nella squadra degli stunt per la trilogia originale. Stahelski, in un’intervista a Collider, ha spiegato che sta aiutando la produzione: “Ci hanno chiesto di dare una mano con la coreografia e un po’ di allenamento fisico per i ragazzi”. Per poi aggiungere: “Sto aiutando un po’ per una sequenza, penso che Dave abbia dato una mano per un’altra scena. Lana è tornata con in mente una riunione pseudo-familiare, quindi è stato molto divertente. È stato bello rivedere di nuovo molti membri del vecchio equipaggio”. La data di uscita di Matrix 4 è attualmente programmata per il 21 maggio 2021.